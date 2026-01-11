Tajni život stjuardesa: Ovo vam nikad neće reći dok ste u avionu

Dok se ukrcavate na let, dočekuje vas nasmiješeno i besprijekorno odjeveno kabinsko osoblje, spremno da vam putovanje učini što ugodnijim. No, iza profesionalnog osmijeha i smirenosti krije se svijet o kojem putnici ne znaju gotovo ništa. To je svijet iscrpljujućih rasporeda, neplaćenih sati, bizarnih situacija i skrivenih opasnosti na deset tisuća metara visine. Bivše i sadašnje stjuardese odlučile su podići zavjesu i otkriti tajne zrakoplovne industrije koje se inače čuvaju daleko od očiju javnosti.

Mit o glamuru: Naporan rad za skromnu plaću

Iako se posao stjuardese često doživljava kao glamurozan, stvarnost je daleko od toga. Jedna od najvećih zabluda jest ona o plaći. Većina zrakoplovnih kompanija, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama, desetljećima je plaćala svoje kabinsko osoblje isključivo za "sate u letu". To znači da vrijeme provedeno u pripremi zrakoplova, ukrcavanju putnika, smještanju prtljage, kao i sati provedeni na zemlji zbog kašnjenja, jednostavno nisu bili plaćeni.

Tek su nedavni pritisci sindikata natjerali neke kompanije da počnu plaćati i vrijeme provedeno tijekom ukrcaja. Uz to, početne plaće su često skromne, a put do ovog posla iznimno je težak. Primjerice, kada je Delta 2010. godine objavila natječaj za tisuću radnih mjesta, primila je više od sto tisuća prijava. Harvard ima višu stopu prihvaćanja.

Novi članovi posade prvih šest mjeseci provode na strogom probnom roku, tijekom kojeg mogu dobiti otkaz zbog najbizarnijih razloga. Jedna je stjuardesa izgubila posao jer je uniformu vezala oko struka, a druga jer je bolesna ušla u zrakoplov kao putnica, što je strogo zabranjeno. Životni stil zahtijeva ogromne žrtve, a hijerarhija se temelji isključivo na stažu.

Senioritet ne određuje samo koje ćete rute letjeti, već i hoćete li spavati na gornjem ili donjem krevetu u "crashpadu" - stanu koji ponekad dijeli i dvadeset članova posade.

Foto: Instagram/flyingnoelle

Skrivene opasnosti

Glavni zadatak kabinskog osoblja nije posluživanje pića, već osiguravanje sigurnosti svih u zrakoplovu. Oni su "oči i uši" pilota, obučeni za rješavanje svega, od medicinskih hitnih slučajeva do gašenja požara i evakuacije.

Upravo zato se svjetla u kabini prigušuju tijekom polijetanja i slijetanja. Cilj nije stvoriti ugodnu atmosferu, već prilagoditi oči putnika i posade na mrak kako bi u slučaju nužde mogli jasno vidjeti putokaze za evakuaciju. Iz istog razloga, prozorski zastori moraju biti podignuti - kako bi posada mogla procijeniti vanjske uvjete prije otvaranja izlaza.

Turbulencija, iako neugodna, rijetko je opasna za zrakoplov. Međutim, ona je [glavni uzrok ozljeda za kabinsko osoblje. Dok putnici sjede vezani, stjuardese se često kreću po kabini, poslužujući ili sklanjajući stvari, što ih izlaže velikom riziku.

Zato je zapovijed da se vežete uvijek za vaše dobro.

U posljednjih nekoliko godina, stjuardese su preuzele još jednu ključnu ulogu: prvu liniju obrane protiv trgovine ljudima. Obučene su da prepoznaju suptilne znakove i tiho obavijeste kapetana, koji zatim može alarmirati zemaljske službe.

Foto: Instagram/flyingnoelle

Što je bolje ne dirati i ne piti

Jedan savjet koji ćete čuti od gotovo svake stjuardese jest da izbjegavate kavu i čaj. Voda za te napitke dolazi iz spremnika u zrakoplovu koji se, prema njihovim riječima, ne čiste dovoljno često.

Iako je voda tehnički ispravna za piće, mnogi članovi posade drže se isključivo flaširane vode. Najprljavije točke u zrakoplovu nisu toaleti, kako se često misli, već mjesta koja najčešće dodirujete: sigurnosni pojas, stolić ispred vas i džep na sjedalu. Stolići se rijetko dezinficiraju između letova, a stjuardese su na njima vidjele sve - od prljavih pelena do bosih nogu.

Deke i jastuci također se često ne mijenjaju, već se samo uredno slože i vrate na mjesto za idući let.

Iako vam se možda čini da je usluga ponekad spora, za to postoji dobar razlog. Primjerice, dijetalna Coca-Cola stjuardesama je "neprijatelj broj jedan".

Na velikoj nadmorskoj visini pjeni se znatno više od ostalih gaziranih pića, pa točenje jedne čaše traje kao posluživanje tri druga napitka.

Neugodne istine s 10.000 metara

Što se dogodi ako netko umre tijekom leta? To je rijetka, ali moguća situacija. Posada je obučena da pruža prvu pomoć dok god je to moguće, ali ako putnik premine, nitko ga neće službeno proglasiti mrtvim u zraku, osim ako na letu nema liječnika.

U tom slučaju, osoblje će diskretno pokušati premjestiti tijelo na prazno sjedalo, najčešće u zadnjem redu, i pokriti ga dekom. Ako je let pun, pokojnik može ostati sjediti na svom mjestu, vezan pojasom, do slijetanja.

S druge strane, pokušaji pridruživanja "Mile High Clubu" događaju se češće nego što mislite. Ipak, gotovo nikad ne ostanu neprimijećeni, a najčešće ih prijave drugi putnici koji čekaju u redu za toalet. Iako sam čin nije ilegalan, nepoštivanje naredbi posade jest. Ako vas zamole da prestanete, najbolje je poslušati, inače vas na tlu može dočekati policija.

Posao stjuardese daleko je od onoga što vidimo na filmovima. To je profesija koja zahtijeva izdržljivost, strpljenje i spremnost na suočavanje s nevjerojatnim situacijama, a sve to uz osmijeh.

Sljedeći put kad uđete u zrakoplov, sjetite se da su ljudi koji vas pozdravljaju tu prije svega zbog vaše sigurnosti.

