Tako da uvijek zna gdje mu je: Hrvati poslali Putinu kišobrane

Proglašenje pobjednika nakon finalne utakmice reprezentacija Hrvatske i Francuske bilo je spektakularan događaj, koji nije pokvarila ni snažna kiša. Iznad stadiona u Moskvi otvorilo se nebo taman kako su hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i francuski i ruski predsjednici Emmanuel Macron i Vladimir Putin čestitali igračima na uspjehu.

POGLEDAJTE VIDEO:

U tom vrlo emotivnom trenutku, nikome nije smetao žestoki pljusak, no mediji su odmah uočili da je Putin jedini od svih šefova država dobio kišobran. Svi ostali, uključujući i našu predsjednicu, ostali na otvorenom i izloženi prolomu oblaka.

Kako se to više ne bi ponovilo, tvrtka Kisha iz Rijeke, koja proizvodi pametne kišobrane, ruskom je predsjedniku Putinu na poklon poslala deset svojih pametnih kišobrana.

Hilarious that only one President gets an umbrella #WorldCupFinal #FRACRO pic.twitter.com/mio2Pp0OhB