Tata labud vodio kolonu: Auti, stanite da prođu moji labudići!

Tata labud je bio na čelu kolone. Iza njega trčkaralo je sedam labudića, kraj kojih je polako koračala majka. Ta ptičja kolona izazvala je u petak ujutro popriličnu prometnu gužvu na Priobalnoj cesti u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199912 / ]

S obzirom na to da je ondje nedavno poginuo vozač, automobili su usporili te su ljudi pomislili na najgore. Ipak, čim su ugledali obitelj i nastavu iz ponašanja u prometu, na lica im se navukao osmijeh. Nisu ih ometali u šetnji te su ih pustili da mirno prođu cestom.

Foto: čitatelj 24sata

- Svaki dan prolazim Priobalnom cestom u Jankomiru kako bih izbjegao prometne gužve koje su petkom još i gore. Stvorila se kolona pa su vozači bili dodatno nabrušeni. Tad sam vidio obitelj labudova i jednostavno su mi izazvali osmijeh - rekao nam je čitatelj koji je snimio video šetnje. Dodao je kako mu je taj prizor uljepšao tmuran i kišovit dan.

- Roditelji su cijelo vrijeme pazili na labudiće. Sava se nalazi stotinjak metara dalje i moguće je da su se samo vraćali do svojega gnijezda - rekao je vozač. Ovo je prvi put da su labudovi ondje, koliko on zna, blokirali promet, no vjeruje kako su im svi oprostili. Naravno, pazili su na propise i šetali uz rub ceste jer ondje ne postoji nogostup.

- Ne znam kamo su otišli dalje. Inače, živim blizu jezera Jarun pa je meni ovo normalna pojava. Tu u blizini je i jezero Rakitje gdje ih ima mnogo i nije nemoguće da su se samo vraćali do mirne vode gdje mladi mogu plivati - zaključuje čitatelj.