Terorizira građane: 'Prođe kraj nas i odvali jednog. I ne staje!'

Stanovnici West Villagea, četvrti u New Yorku, već su nekoliko mjeseci "na udaru" takozvanog Serijskog Prditelja.

Nešto ranije ove godine jedan lokalni bloger napisao je:

- Dogodilo se već tri puta, dakle ne može biti slučajnost: Mislim da neki čovjek pušta zvuk prdeža kad prolazi kraj ljudi valjda kao dio nekog eksperimenta. Uvijek je isti zvuk - napisao je.

- Dok sam pričao s prijateljem prekinuo nas je prdež koji te ostavi nijemog i samo smo buljili. Pušta ih kad prolazi kaj ljudi i nikad se ne okrene, kao da se ništa nije dogodilo. Čovjek je bijelac i studentske dobi - napisao je drugi.

Iako neko vrijeme Serijski Prditelj nije bio aktivan na ulicama New Yorka, ponovno se pojavio u utorak.

- Žena i ja smo se šetali Washington Square Parkom i čovjek je prošao kraj nas i "odvalio" jednog. Oboje smo se počeli smijati - dojavio je jedan muškarac portalu Page Six.

Na njihovu priču javila se i holivudska glumica Patricia Arquette koja je u tvitu poručila da je i njezin otac Lewis Arquette također obožavao nositi uređaj za puštanje prdaca u javnost, a najdraže mu je bilo kada ga je koristio u dizalu.

U međuvremenu, portal The Villager otkrio je identitet Serijskog Prditelja. Phil Boucher, 35-godišnji glazbenik, provodi svoje subote popodne kružeći trgom i nasamarujući prolaznike. Sa sobom nosi crni gumeni uređaj zvan "Pooter" koji ispušta zvuk.

