Tiha heroina imena Marđ sada traži svoj zauvijek dom

Njezina priča nije samo priča o preživljavanju, već i o nesebičnosti, zahvalnosti i tihoj ljubavi koju strpljivo čuva za svog čovjeka. Nakon svega što je prošla, sada traži samo jedno, miran dom i nekoga tko će je voljeti onako kako ona voli druge.

Psa svaki dan u tačkama vozi vani: Nikad neću napustiti svojeg Bobija (15)...

Bok ljudi, ja sam Marđ! Ja ću vas uvijek dočekati na ulazu u sklonište - potrčati prema vama, veselo vas pozdraviti i dati šapu. Kažu da sam posebna, tiha heroina’ - više sam puta darovala krv. A sama sam bila na samom rubu života.

Obožavam koke i druge pse, ali mace baš i ne. Nezahtjevna sam - samo trebam nekoga s kim ću uživati u miru, laganim šetnjama i malim, sporim koracima.

Kontakt-broj: 098/642-209, inbox Farmica