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AMBER LUKE

Tijelo prekrila sa 600 tetovaža: 'Ugradila sam mašnu pod kožu, tetoviranje očiju bila je trauma'

Amber Luke, 31-godišnjakinja poznata kao najtetoviranija žena Australije, otputovala je preko pola svijeta kako bi se podvrgnula novim, ekstremnim tjelesnim modifikacijama
Tijelo prekrila sa 600 tetovaža: 'Ugradila sam mašnu pod kožu, tetoviranje očiju bila je trauma'
Amber Luke (31), poznata kao najtetoviranija žena Australije, otputovala je u Barcelonu kako bi se podvrgnula novim tjelesnim modifikacijama. Zahvati koje želi zabranjeni su u njezinoj domovini, Australiji. | Foto: Instagram
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Amber Luke (31), poznata kao najtetoviranija žena Australije, otputovala je u Barcelonu kako bi se podvrgnula novim tjelesnim modifikacijama. Zahvati koje želi zabranjeni su u njezinoj domovini, Australiji. | Foto: Instagram
Komentari 8

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