Tijelo prekrila sa 600 tetovaža: 'Ugradila sam mašnu pod kožu, tetoviranje očiju bila je trauma'

Amber Luke, 31-godišnjakinja poznata kao najtetoviranija žena Australije, otputovala je preko pola svijeta kako bi se podvrgnula novim, ekstremnim tjelesnim modifikacijama
Amber Luke (31), poznata kao najtetoviranija žena Australije, otputovala je u Barcelonu kako bi se podvrgnula novim tjelesnim modifikacijama. Zahvati koje želi zabranjeni su u njezinoj domovini, Australiji.
| Foto: Instagram
Amber Luke (31), poznata kao najtetoviranija žena Australije, otputovala je u Barcelonu kako bi se podvrgnula novim tjelesnim modifikacijama. Zahvati koje želi zabranjeni su u njezinoj domovini, Australiji. |
Foto: Instagram
Amber Luke (31), poznata kao najtetoviranija žena Australije, otputovala je u Barcelonu kako bi se podvrgnula novim tjelesnim modifikacijama. Zahvati koje želi zabranjeni su u njezinoj domovini, Australiji.
| Foto: Instagram
Amber, na društvenim mrežama poznata i kao "Zmajeva djevojka", stigla je u Španjolsku kako bi ugradila takozvani 'coin slot' u uho i silikonsku mašnu ispod kože na ruci. Riječ je o subdermalnim implantatima, procedurama koje su u Australiji proglašene ilegalnima zbog zdravstvenih rizika.
| Foto: @amberluke/Instagram
- U Australiji su ovo proglasili izrazito ilegalnim. Upravo ću se podvrgnuti dvjema modifikacijama, jako sam uzbuđena! - poručila je svojim pratiteljima.
| Foto: Instagram
Objasnila je kako zahvat na uhu, gdje se izrezuje rupa u hrskavici za slaganje naušnica, planira već duže vrijeme, kao i ugradnju silikonske mašne u ruku. Njezin glavni cilj u Barceloni je "dobiti lijep implantat koji neće biti uništen" te se sigurno oporaviti.
| Foto: Instagram
Amber Luke ima tetovažama prekriveno oko 98 posto tijela. Procjenjuje se da je na više od 600 tetovaža i brojne druge modifikacije potrošila preko 280.000 eura.
| Foto: Instagram
Svoju transformaciju započela je s prvom tetovažom u dobi od 16 godina. Osim tinte, njezino tijelo krase i razdvojeni jezik, šiljasti implantati u ušima te ugrađeni očnjaci.
| Foto: Instagram
Najriskantniji zahvat bio je tetoviranje očnih jabučica u plavu boju, procedura zbog koje je bila privremeno slijepa tri tjedna.
| Foto: @amberluke/Instagram
Iskustvo tetoviranja očiju imalo je ozbiljne posljedice. Zahvat, koji je izveo Brendan Leigh Russell, pošao je po zlu kada je umjetnik iglom prodro preduboko i pogodio mrežnice.
| Foto: @amberluke/Instagram
Amber se prisjetila kako je "dva dana plakala plave suze". Liječnici su je upozorili da bi mogla trajno izgubiti vid, no nakon tri tjedna, vid joj se vratio. Unatoč tome, najavila je kako planira ponoviti postupak u Brazilu kako bi ispravila loš rad.
| Foto: Instagram
- Rizika zapravo nema ako se napravi ispravno - tvrdi ona.
| Foto: @amberluke/Instagram
U novom postupku planira dodati crnu tintu za "efekt maglice galaksije". Umjetnik koji joj je izveo zahvat, Brendan Russell, kasnije je osuđen na zatvorsku kaznu zbog smrti jedne klijentice kojoj je implantat izazvao smrtonosnu infekciju.
| Foto: @amberluke/Instagram
U Australiji su standardne tetovaže i piercingi regulirani, no ekstremniji oblici tjelesne umjetnosti poput ugradnje subdermalnih implantata nalaze se u "sivoj zoni".
| Foto: @amberluke/Instagram
Zbog nedostatka specifičnih propisa, izvođači takvih zahvata riskiraju kazneni progon za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Prema australskim pravnim izvorima, pristanak klijenta nije uvijek valjana obrana. Zbog takvih regulacija, Amber putuje u druge zemlje kako bi se podvrgnula željenim zahvatima.
| Foto: @amberluke/Instagram
Amber priznaje da joj je izgled ograničio mogućnosti zapošljavanja.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
- Neću uljepšavati, ograničilo mi je opcije, ali to je u redu. Ne želim raditi za tvrtku koja je površna i ne može gledati dalje od mog imidža. Neće gledati moju radnu etiku ili vrijednosti koje mogu donijeti - izjavila je.
| Foto: @amberluke/Instagram
Kaže da je najviše pogađaju negativni komentari u javnosti.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
- Svatko ima svoje mišljenje o tome što je ljepota. Ali ono što me pogađa jest kad mi netko priđe i kaže: 'Oh, ružna si' ili 'Uništila si se'. Uznemirujuće je znati da ljudi imaju tako snažno mišljenje i mogu ga izreći bez ikakvih posljedica - kaže Amber.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/ kolaž
Foto @amberluke/Instagram
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/ kolaž
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto @amberluke/Instagram
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/ kolaž