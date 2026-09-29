TO SE NISAM NAD'O! Gost nije došao na svadbu, mladenci mu poslali 'kaznu' od 230 eura

Planiranje vjenčanja traje mjesecima, ali nitko ne može jamčiti da će sve proći prema planu, pogotovo kada su u pitanju gosti i nepredviđene životne okolnosti. Jedan je par očito odlučio preuzeti kontrolu nad situacijom i uveo strogo pravilo za sve uzvanike koji u zadnji tren otkažu svoj dolazak. Rezultat je šokirao jednog gosta koji je zbog bolesti morao odustati od slavlja.

Gost je na popularnom internetskom forumu objasnio kako je potvrdio dolazak na vjenčanje, ali ga je neposredno prije slavlja uhvatila teška viroza. Umjesto da riskira širenje zaraze među ostalim uzvanicima na važan dan svojih prijatelja, odlučio je ostati kod kuće i čestitati mladencima izdaleka.

Međutim, ubrzo je uslijedio veliki šok kada je primio zahtjev za plaćanje od gotovo 260 dolara (230 eura) kao kaznu za otkazivanje dolaska. Gosti su detalje podijelili na internetu, ne skrivajući svoje nezadovoljstvo ovakvim razvojem događaja, prenosi Mirror.

"Dobili smo naknadu za nedolazak na vjenčanje od nekoga koga jedva poznajemo. Suprug je dobio kaznu od 260 dolara jer smo otkazali tri dana unaprijed zbog bolesti. Taj iznos mi je nevjerojatan, pogotovo u današnje vrijeme. Uz to, jedva da ih i poznajemo."

Gost je takav potez mladenaca nazvao potpuno neukusnim. Dodatno je naglasio da mladoženja radi kao odvjetnik, što cijelu situaciju čini još bizarnijom. Naknadu su mladenci poslali putem aplikacije za plaćanje Venmo.

Oštre kritike na račun mladenaca i rasprava na internetu

Objava je odmah izazvala burnu raspravu među korisnicima. Mnogi su ljudi ostali u nevjerici da bi netko zaista naplatio otkazivanje dolaska zbog iznenadne bolesti. Neki su predložili vrlo jasne i odvažne načine rješavanja tog problema.

"Čekaj, par vam naplaćuje jer ste odustali od vjenčanja zbog bolesti? Oni vam to naplaćuju? To je apsolutno smiješno, poslao bih im poklon karticu od pet dolara i više nikada ne bih razgovarao s njima. Kakva umišljenost."

Drugi su se složili da je situacija potpuno apsurdna, ističući da nitko normalan ne želi bolesne goste u svojoj blizini.

"Razumijem da će im ostati prazni tanjuri i to je loše, ali niste potpisali nikakav ugovor i niste odustali iz zabave. Ako si ne možete priuštiti skupo vjenčanje, nemojte ga ni organizirati."

Neki su primijetili širi problem u modernom pristupu vjenčanjima, napominjući da vjenčanje predstavlja slavlje ljubavi, a ne terapijski posjet ili strogi poslovni dogovor.

"Zgražam se nad time koliko su ljudi postali vulgarni kada su u pitanju njihova vjenčanja. Tako hladno. Sljedeće što znate je da će se u sve uključiti i agencija za naplatu potraživanja."

Slični incidenti iz prošlosti i pravni kontekst

Ovaj incident nije usamljen slučaj. Sve veći troškovi organizacije vjenčanja stvaraju ogroman pritisak na mladence, zbog čega se povremeno javljaju ovakve ekstremne reakcije na nedolazak gostiju. Slična priča postala je viralna prije nekoliko godina kada su Doug i Dedra Simmons iz Chicaga na društvenim mrežama objavili račun od 240 dolara. Taj su iznos tražili od gostiju koji se bez najave nisu pojavili na njihovom vjenčanju na Jamajci.

Iako par iz Chicaga na kraju nije službeno poslao račune na adrese gostiju, sama objava izazvala je lavinu reakcija i potaknula brojne uzvanike na ispriku. Mladoženja je tada priznao da je potez bio pomalo sitničav te da je samo želio izraziti povrijeđenost jer im gosti nisu na vrijeme javili da neće doći.

Stručnjaci za bonton i planiranje vjenčanja redovito upozoravaju da slanje računa gostima krši sve osnovne društvene norme i trajno uništava međuljudske odnose. Pravni stručnjaci također napominju da takvi zahtjevi nemaju nikakvo pravno uporište. Da bi naplata bila legitimna, mora postojati jasan ugovorni sporazum, a obična pozivnica za vjenčanje ne predstavlja pravno obvezujući ugovor ni u kojem pravnom sustavu. Zbog toga bi bilo kakav stvarni pokušaj prisilne naplate od gosta bio potpuno neuspješan.

Planeri vjenčanja ističu da uvijek postoji određeni rizik od otkazivanja u zadnji tren. Uobičajeno je da oko tri do pet posto gostiju koji su ranije potvrdili svoj dolazak na kraju ne dođe na proslavu. Najčešći razlozi su upravo nepredviđene okolnosti, poput iznenadnih bolesti ili hitnih obiteljskih situacija koje nitko ne može planirati.

Kako bi izbjegli financijske šokove i stres na sam dan vjenčanja, stručnjaci savjetuju mladencima da unaprijed ukalkuliraju moguća otkazivanja u svoj početni budžet. Također preporučuju slanje kratkih podsjetnika tjedan dana prije velikog dana. Korisno je odrediti osobu, poput kume ili djevera, koja će biti zadužena za hitne pozive gostiju. Na taj način mladenci ne moraju brinuti o tehničkim i organizacijskim problemima na dan svog vjenčanja.

Od gostiju se očekuje odgovorno ponašanje. Ako moraju otkazati, trebaju to učiniti u najkraćem mogućem roku kako bi mladenci stigli obavijestiti restoran ili salu. U situacijama kada se pojavi bolest, apsolutno svi stručnjaci slažu se da je jedina ispravna odluka ostati kod kuće i tako zaštititi zdravlje ostalih uzvanika. Otkazivanje zbog bolesti predstavlja višu silu, a ne znak nepoštovanja prema mladencima. Ipak, pravila bontona nalažu da je pristojno poslati čestitku i dar mladencima nedugo nakon samog vjenčanja, bez obzira na prisustvo.

*uz korištenje AI-ja