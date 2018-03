Traži dokaz da je Zemlja ravna ploča: Napravio raketu i poletio

Kako bi dokazao da je Zemlja ipak ravna ploča, Mike Hughes (61) napravio je vlastitu raketu i lansirao se preko 500 metara u zrak.

Sletio je u pustinju Mojave, a nakon pregleda liječnika, Hughes ima samo bolove u leđima.

- Osjećam se puno lakše sad. Bilo mi je dosta da svi pričaju da sam se prepao i nisam napravio raketu. Umoran sam bio od tih stvari, sabrao sam se i učinio to - rekao je nakon slijetanja.

Iako je njegovo lansiranje bilo zakazano za kraj prošle godine, zbog brojnih dozvola, a i tehničkih problema, Hughes je odgađao let sve do nedjelje.

Ovaj inače vozač limuzine odlučio je napraviti vlastitu raketu, a let u nedjelju skoro je bio otkazan zbog problema s vremenom. No, negdje oko 15 sati Hughesova je raketa poletjela. Nakon što je dosegao određenu visinu i brzinu, otvorio je padobran. I dalje je prebrzo padao pa je otvorio i rezervni. Cijeli događaj trajao je nekoliko minuta, piše Daily Mail.

- Vjerujem li da je Zemlja ravna kao frizbi? Vjerujem da je. No, znam li to? Ne. Zato želim ići u svemir - istaknuo je Hughes. To je njegov idući projekt. Želi sagraditi novu raketu koja će ga dovesti do atmosfere.

Ovo je bio već drugi put da je napravio vlastitu raketu i lansirao se s njome. Prvi put, kaže Hughes, napravio je to 2014. godine, a za oporavak od slijetanja mu je trebalo tri dana.