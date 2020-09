'Tražim malo mira': Omoti albuma iz bivše Juge savršeno opisuju ovu tugicu od godine

Pošto naslovi većine omota patničkim tonom govore o problemima tog doba, nekako se isti mogu preslikati na ovu, po mnogima najgoru godinu u posljednjih 'oho-ho' njih

<p>Loša ideja, loša izvedba, loša scenografija, loši akteri, loša mimika... Ako mislite da pričamo o ukupnom dojmu 2020. godine, bliže ste istini nego što mislite.</p><p>Sve su to i ne baš pohvalni epiteti glazbenih omota s prostora bivše Jugoslavije. Većina njih nam je dala dobru glazbu, ali i razloga za puno smijeha što se tiče same njihove estetike. </p><p>Pošto naslovi većine omota patničkim tonom govore o problemima tog doba, nekako se isti mogu preslikati na ovu, po mnogima najgoru godinu u posljednjih 'oho-ho' njih.</p><p>Pa vi recite da ne mogu.</p><h2>Oboje smo u samoizolaciji, ali ne zajedno pa sam tužan jako...</h2><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1980483" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-37/najgori-coveri-7.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Ono kad slučajno dobiješ koronu i želiš je zadržati samo za sebe...<x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1980482" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-37/najgori-coveri-6.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Jer ako netko od nas dobije koronu, morat ću sve priznati ženi...<x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1980481" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-37/najgori-coveri-3.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Nakon potresa, poplava, pandemije i požara, zar je to previše za tražiti?<x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1980480" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-37/mostovi-tuge-ovi-coveri-albuma-bivse-drzave-savrseno-opisuju-2020-4707789af05a9904636276770200a7f9-gallery-single-view.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2> </h2><h2>Kada hodaš po zatvorenim prostorima bez maske i ne držiš potrebnu distancu...<x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1980479" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-37/mostovi-tuge-ovi-coveri-albuma-bivse-drzave-savrseno-opisuju-2020-6c350c85a243c1b4a7bf290eef2574bf-gallery-single-view.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Sreće sigurno nisu...<x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1980478" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-37/mostovi-tuge-ovi-coveri-albuma-bivse-drzave-savrseno-opisuju-2020-1eeffac8423ab0c00dd6f780b46c34b6-gallery-single-view.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Šalimo se, naravno da ne. Ne preporučuje se putovati u doba pandemije.<x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1980477" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-37/h550.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Jer ako dobiješ koronu mlađi, najvjerojatnije ćeš je preboljeti.<x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1980476" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-37/131112041-25-mn.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Pozdrav Italijo, ne dogodio ti se opet isti scenarij otprije par mjeseci...<x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1980475" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-37/131112041-23-mn.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Jer što mi drugo preostaje u ovo apokaliptično doba?<x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1980474" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-37/131112041-1-mn.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><p> </p>