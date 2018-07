Platili mu za reklamu SP-a na zgradi. Nacrtao im svoju ženu!

Šef ruske reklamne agencije Novatek Art dobio je posao oslikavanja fasada diljem Moskve u svrhu promocije Svjetskog prvenstva u nogometu. Za modela koji je u prvom planu na fasadi gotovo 50 metara visoke zgrade odabrao je - svoju suprugu.

Ivan Panteleev, direktor agencije Novatek Art našao se na meti kritika kako uličnih umjetnika, tako javnosti, jer je novcem iz gradskog proračuna na fasadi dao izraditi golemi portret supruge Darije.

Need a World Cup mural? Russian paints giant portrait of his wife on Moscow wall https://t.co/k73znTRfTI pic.twitter.com/TkxQRWwqPF