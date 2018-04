'Trošio sam lijek za bolove i od njega postao - homoseksualac'

Scott Purdy (23) iz Lincolnshirea u Velikoj Britaniji tvrdi da ga je lijek Lyrica (pregabalin) pretvorio u homoseksualca. Tvrdi da je izgubio interes za žene i da ga sad interesiraju muškarci.

Scott je lijek počeo piti nakon što je slomio stopalo. Odjednom je počeo osjećati da mu djevojka s kojom je bio šest mjeseci više nije privlačna. No nisu mu bile privlačne niti druge žene. Prestao je piti lijek na nekoliko tjedana i privlačnost prema muškarcima je nestala.

S djevojkom je ipak prekinuo i počeo je opet piti lijek jer je, kaže, bio sretan zbog svoje seksualnosti i imao je osjećaj slobode.

Foto: Profimedia

- Odjednom sam želio muškarce. Bio sam s djevojkom šest mjeseci. Nikada me prije nisu interesirali muškarci. No nekoliko tjedana nakon što sam počeo piti lijek sve se preokrenulo i djevojka mi više nije bila atraktivna. Znala je da pijem lijek i rekao sam joj da ne znam što mi se zapravo dogodilo, ali da odjednom volim muškarce i da ne mogu biti više s njom. Razumjela me koliko je mogla - kaže Scott.

Prvo su mu prepisali Codeine, ali je morao početi piti pregabalin u siječnju jer je imao nuspojave.

- Da sam znao da će me lijek pretvoriti u homoseksualca ne bih ga pio, ali sada sam sretan i nisam ljut što se to dogodilo. Preko društvenih mreža sam upoznao dečka i jedva čekam da ga vidim - kaže Scott.

Pregabalin je lijek koji se koristi protiv bolova, anksioznosti i epilepsije. Iako ima potencijalne nuspojave, promjena seksualne orijentacije nije jedna od njih i niti jedan takav slučaj nije zabilježen.