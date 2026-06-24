Obavijesti

Viral

Komentari 0
ZABORAVIO POVUĆI RUČNU

TU SE NE PARKIRA Sa šibenske rive otklizao je ravno u more

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
TU SE NE PARKIRA Sa šibenske rive otklizao je ravno u more
1
Foto: Čitatelj 24sata

Vlasnik je zaboravio povući ručnu kočnicu i auto je upao u more. Nitko nije ozlijeđen i nastala je samo materijalna šteta

Admiral

Vidio sam auto kako klizi u more. Prepao sam se da je čovjek unutra, trčao sam ga spasiti. Vidio sam kad se čovjek parkirao, ali ne i kada je izašao iz auta. Konobarim preko puta, mislio sam da je vozaču možda pozlilo. Kad sam shvatio da nema nikoga, zvao sam policiju, a u međuvremenu je došao i jedan motorist. Prepoznao je čiji je auto i zvali smo ga, tada je došao vlasnik - priča nam čitatelj koji je svjedočio ovom događaju na šibenskoj rivi u srijedu poslijepodne.

MARATONAC Neuništiv: Mini prešao milijun KM s originalnim motorom
Neuništiv: Mini prešao milijun KM s originalnim motorom

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Automobil upao u more VIDEO
Automobil upao u more | Video: Čitatelj 24sata

- Kažu ronioci da je auto potonuo 19 metara, napunio se vodom. Vlasnik je bio šokiran - dodaje čitatelj.

PREMIJERA Ruska Volga se vratila, ovo su njihovi modeli iz tvornice VW-a
Ruska Volga se vratila, ovo su njihovi modeli iz tvornice VW-a

Kako su nam potvrdili iz PU šibensko-kninske, zaprimili su dojavu o ovom događaju. Vlasnik je zaboravio povući ručnu kočnicu i auto je upao u more. Nitko nije ozlijeđen i nastala je samo materijalna šteta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Na tetovaže potrošila 200 tisuća eura! Sad ih uklanja: '10 godina nisam vidjela svoje lice'
AUSTRALKA SE ZASITILA

FOTO Na tetovaže potrošila 200 tisuća eura! Sad ih uklanja: '10 godina nisam vidjela svoje lice'

Amber Luke, 30-godišnja Australka poznata pod nadimkom 'Zmajeva djevojka', provela je posljednje desetljeće prekrivajući svoje tijelo tintom. Ponosno je nosila titulu 'najtetoviranije žena Australije'
FOTO/VIDEO Kraj Pakraca nikla kuća 'Šahovnica': 'Zaljubio sam se na Euru '96., bio i u zatvoru'
POGLEDAJTE MAJSTORA

FOTO/VIDEO Kraj Pakraca nikla kuća 'Šahovnica': 'Zaljubio sam se na Euru '96., bio i u zatvoru'

BADLJEVINA - Pokraj državne ceste na relaciji Daruvar - Pakrac Predrag Peić na imanju "Divlji ranč" izgradio je kuću koju je inspirirao dres hrvatske nogometne reprezentacije. Čak je i dio krova i zidove odjenuo u crvene i bijele tonove
FOTO Ovu Brazilku zovu 'ženski Hulk': Obožava Lea Messija i ima nagrađivanu stražnjicu...
NADIMAK JOJ SE SVIĐA...

FOTO Ovu Brazilku zovu 'ženski Hulk': Obožava Lea Messija i ima nagrađivanu stražnjicu...

Brazilka Suzy Cortez sebe opisuje kao manekenku, odvjetnicu i reality zvijezdu, a kazat će vam da je i najveća obožavateljica argentinskog nogometaša Lionela Messija, posvetila mu je i tetovažu. Osvajačica je nagrade "Miss BumBum" za najbolju stražnjicu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026