TU SE NE PARKIRA Sa šibenske rive otklizao je ravno u more

Vidio sam auto kako klizi u more. Prepao sam se da je čovjek unutra, trčao sam ga spasiti. Vidio sam kad se čovjek parkirao, ali ne i kada je izašao iz auta. Konobarim preko puta, mislio sam da je vozaču možda pozlilo. Kad sam shvatio da nema nikoga, zvao sam policiju, a u međuvremenu je došao i jedan motorist. Prepoznao je čiji je auto i zvali smo ga, tada je došao vlasnik - priča nam čitatelj koji je svjedočio ovom događaju na šibenskoj rivi u srijedu poslijepodne.

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Pokretanje videa... VIDEO Automobil upao u more | Video: Čitatelj 24sata

- Kažu ronioci da je auto potonuo 19 metara, napunio se vodom. Vlasnik je bio šokiran - dodaje čitatelj.

Kako su nam potvrdili iz PU šibensko-kninske, zaprimili su dojavu o ovom događaju. Vlasnik je zaboravio povući ručnu kočnicu i auto je upao u more. Nitko nije ozlijeđen i nastala je samo materijalna šteta.