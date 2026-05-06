Jedna kratka šetnja bez doma promijenila je sve - i dovela ga do skloništa u Dumovcu. Tamo je dobio ime Pascal i novu priliku za život. Iako još mlad, već je osvojio sve oko sebe svojom razigranošću
U Dumovcu čeka Pascal: Mali šarmer koji osvaja na prvu
Bok svima! Lutao sam gradom sam, bez mikročipa, pa su me odveli u Dumovec, gdje su mi nadjenuli ime Pascal i ocijenili da imam oko 8 mjeseci. No kažu da sam neozbiljan za tu dob, zaigran kao štene.
Ja doslovno uživam u društvu ljudi ili pasa, jednostavno - pobenavim od sreće. Volio bih da me barem posjetite i upoznate jer sigurno nećete moći otići kući bez mene.
Ako me udomite, obećavam da neće požaliti. Javite se!
