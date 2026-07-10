AKCIJA ZA POZERICE U Komiži žive posebne mačke, a jedan fotograf je smislio tajni recept da im se pomogne...

Karlovački fotograf Dinko Neskusil već 11 godina ljeta provodi u Komiži i ondje fotografira mačke. "Posebne su, odlične pozerice", rekao je za 24sata najavljujući izložbu fotografija mačaka koja će se u Komiži otvoriti 31. srpnja u lokalnom kafiću Pirkotova lula. On je još u potrazi za donatorima za izložbu koja će imati humanitarni karakter jer će sve fotografije biti ponuđene na prodaju, a sav prihod namijenjen udruzi koja tijekom cijele godine brine o viškim mačkama. Ako želite podržati realizaciju izložbe, donaciju za izradu i tisak fotografija možete uplatiti na IBAN udruge Kafotka HR4524000081110145623. Hvala svima koji će svojim doprinosom pomoći da ova izložba zaživi i istovremeno podržati brigu o komiškim i viškim mačkama, poručuje na kraju Neskusil.

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