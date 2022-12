Uganđanin Musa Hasahya (67) ima 12 žena, odgojio je 102 djece i već dočekao 568 unučadi

Stanovnik Ugande, Musa Hasahya, može se svijetu pohvaliti svojim potomstvom i brojem žena. Muškarac ima 12 žena, odgojio je 102 djece i dočekao 568 unučadi, napominje Nation.

Gospodin je rođen 19. siječnja 1955. u okrugu Butaleja u Ugandi. Oženio se svojom prvom ženom sa 16 godina 1971. nakon što je napustio školu. Hasahya je bio poglavar sela posljednja dva desetljeća.

- Sve moje žene kuhaju i žive zajedno u istoj kući. Lako mi je držati ih na oku i spriječiti ih da pobjegnu s drugim muškarcima u ovom selu - govori on.

Foto: Henry Wasswa/DPA

Gospođa Hanifa Hasahya, Hasahjina prva supruga, kaže da njihov muž brine o njihovim potrebama i voli sve žene jednako.

- Kuhamo, jedemo, radimo sve zajedno i spavamo pod istim krovom. On je dobar čovjek za sve nas - govori gospođa.

U njegovoj je kući uvijek bučno i živo, osim toga, nije lako odrediti koje je dijete od koje žene rođeno. Svi su nevjerojatno slični i lako komuniciraju jedni s drugima, njihova kuća izgleda kao školski hodnik tijekom pauze. Glava obitelji kaže da, iako po izgledu razlikuje djecu i unuke, ne zna sve po imenu.

Starija djeca pomažu majkama u brizi o mlađima. Amina Nahiranda, 20-godišnja kći koja se mlada udala, govori da ih je otac dobro odgojio.

- Odrasli smo kao disciplinirana djeca. Iako nije imao puno novca, nitko nije gladovao - napominje ona.

Zabina Hasahya, 28-godišnja najmlađa supruga, kaže da su supruge, ali se vole i ponašaju kao sestre.

- Slogu u našem braku donosi naš suprug, kojeg također tretiramo kao oca. Nitko od nas ga ne vara; ima 67 godina, ali ima energiju 25-godišnjaka - govori ona.

Musa Hasahya kaže da je sretan jer će u budućnosti njegova djeca i unuci imati još djece kako bi proširili njihov klan. Njegov djed, Musa Hasahya, oženio je 30 žena. Između njegovih žena i djece, kaže Hasahya, nema svađa, ali ako dođe do nesporazuma, on to rješava mirnim putem bez ikakvih znakova nasilja.

Foto: Henry Wasswa/DPA

Dok neka od njegove starije djece već imaju unuke, gospodin Hasahya kaže da je još uvijek dovoljno energičan da ima još djece.

- Još sam dovoljno jak da imam više žena. Napominje da njegovo najmlađe dijete ima samo oko šest godina, a rodila ga je njegova najmlađa žena.