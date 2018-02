Varaždinski ronioci herojski spasili kujicu od smrzavanja

- U moru loših vijesti koje često stižu u varaždinski Spas, jučerašnji događaj 'vratio im je vjeru u život', kako je opisala Gordana Lacko, predsjednica udruge, piše Varaždinski.hr.

- Nazvala me gospođa Aleksandra iz Štefanca koja je rekla da je čula psa koji bespomoćno cvili. Nakon što ga je locirala, mi iz Spasa smo alarmirali ljude koji su zaposleni na hidrocentrali, no riječ je o terenu koji je nepristupačan, tako da nismo s njihove strane mogli do životinje, ispričala je gospođa Lacko čija je udruga nakon toga kontaktirala ekipu iz Kluba podvodnih aktivnosti Drava.

Oni su odmah izašli na teren i krenuli u spašavanje kujice koja je zapela na slapištu ispod brane u Šemovcu.

- Okupili su se jučer u večernjim satima, unatoč hladnoći, a dva su ronioca zaplivala na drugu stranu i izvukli je van. Nakon uspješne akcije ugrijali smo kujicu koja nije čipirana, no trenutno se o njoj brine gospođa koja nam je dojavila slučaj, ispričala je Lacko za Varaždinski.hr.

- Najprije neka se pas odmori i oporavi. Sve je dobro prošlo, a dečki koji su pomogli vraćaju vjeru u život. Da ih je više, svijet bi bio puno ljepši. Neizmjerno im se zahvaljujemo, zaključila je.

Predsjednik kluba Tomislav Tkalčec opisao je kako je izgledala akcija.

- Cijelu smo godinu vezani uz Dravu, nije nam to bilo ništa neobično, jedino smo mi mogli pomoći. Naši članovi, Marko Savić i Nikola Podhraški, su bez ikakvog razmišljanja stavili odijela i peraje te krenuli u akciju spašavanja, rekao je Tkalčec koji je i sam sudjelovao u akciji spašavanja.

- Ne bismo se odazvali da nismo željeli pomoći. I sami imamo kućne ljubimce, tako da nam je akcija bila razumljiva, rekao je Tkalčec za kraj.

Foto: varazdinski.rtl.hr

Foto: varazdinski.rtl.hr