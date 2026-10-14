VAU VAU Stigle su vjenčanice i odijela za pse! Cijene i do 270 eura: 'I oni su članovi obitelji!'

Poznati američki brend vjenčanica prepoznao je sve popularniji trend među budućim mladencima i odlučio uvrstiti četveronožne prijatelje u svadbenu proslavu. Njihova nova kolekcija nudi sve, od elegantnih odijela do raskošnih haljina za pse. Tvrtka David's Bridal službeno je lansirala svoju prvu kolekciju namijenjenu isključivo psima pod nazivom The Puppy Love Collection. Linija je predstavljena 13. listopada, tijekom New York Bridal Fashion Weeka, a uključuje razne modne komade prilagođene kućnim ljubimcima. Na modnoj pisti prošetali su psi u raskošnim kreacijama, a događaj je imao i humanitarni karakter jer je organiziran u suradnji s udrugama za spašavanje životinja, prenosi NY Post.

Kolekcija nudi zaista sve što bi jednom psu moglo zatrebati za svečanu priliku. Vlasnici mogu birati između smokinga, sakoa, urednih košulja na kopčanje, ali i haljina od tila s mrežastim velovima.

Foto: davidsbridal.com

Cijene su prilično pristupačne za prosječan džep, s obzirom na to da prosječno vjenčanje u New Yorku stoji gotovo 54.000 USD. Najjeftiniji dodatak je izvezena marama koja stoji 11 USD, dok se cijene haljina kreću oko 40 USD, a dvodijelno odijelo s pripadajućom svijetloplavom leptir mašnom stoji 65 USD.

Ljubimci kao ravnopravni članovi obitelji

Izvršna direktorica brenda Kelly Cook istaknula je kako očekuju vrlo pozitivan odjek javnosti. Odluka o kreiranju ove specifične linije došla je potpuno prirodno jer su primijetili da parovi sve češće uključuju pse u svoje svadbene ceremonije.

Nedavna anketa platforme Rover pokazala je da čak 81 posto zaručenih vlasnika kućnih ljubimaca planira uključiti svog psa u vjenčanje.

Foto: davidsbridal.com

​- Kao ponosna majka baseta, znam da su oni obitelj. Brinemo se da cijeli čopor bude spreman za veliki dan. Ne mogu obećati da neće ukrasti pozornost, ali barem će biti prikladno odjeveni za to - izjavila je Cook. Ovaj trend odražava širu društvenu pojavu humanizacije kućnih ljubimaca. Mladi parovi sve češće svoje životinje smatraju punopravnim članovima obitelji, zbog čega im žele osigurati posebno mjesto na najvažnijim životnim događajima.

Za one čiji psi bez problema podnose nošenje odjeće, brend nudi i posebnu uslugu krojenja po mjeri. Njihov tim stručnjaka može izraditi minijaturnu verziju mladenke haljine za kućnog ljubimca.

​- Minijaturna interpretacija vaše vjenčanice točno je onaj kreativni izazov koji naš tim za prepravke može oživjeti. Uz gotovu kolekciju za pse, možemo kreirati odjeću po mjeri za bilo kojeg ljubimca, crpeći inspiraciju iz naše ili haljine drugog dizajnera - objasnila je Lisa Horton, glavna direktorica za komunikacije i kreativnost.

Foto: davidsbridal.com

Ako pak tražite nešto još luksuznije, na platformi Etsy dostupna je i visoka pseća moda. Britanska dizajnerica Sue Tostevin pod brendom Miss Teddy ručno šije večernje haljine ukrašene Swarovski kristalima.

Ove unikatne kreacije inspirirane su starinskim stilom, ali dolaze uz visoku cijenu. Za takvu prilagođenu haljinu vlasnici moraju izdvojiti više od 300 USD (270 eura), no mnogima to ne predstavlja prepreku kada je u pitanju sreća njihovih najdražih četveronožaca.

*uz korištenje AI-ja