Već 25 godina svaki dan jede u McDonald'su: 'Kako si još živ?'

Britanac Danny Kelleher (29) već gotovo 25 godina svaki dan večera u McDonald'su. Čini to čak i na Božić. Meni mu se sastoji od McChicken sendviča, prženih krumpirića, devet nuggetsa i Coca-Cole.

Kaže da ga je ta ovisnost osudila na samoću jer nitko ne želi ići s njim u McDonald's svaki dan.

