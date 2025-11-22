VIDEO Bajsom po skejt parku izvodi trikove kao s BMX-om: 'Buraz, sad si prešao igricu!'

Na TikToku je osvanula snimka koji prikazuje mladića s električnim biciklom koji se vozi u zagrebačkom skejt park i izvodi trikove kao da vozi BMX. Snimka je odmah postala viralna, a komentari su se nizali.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Kako su se samo sjetili toga", "Dobri su ovi od Tomeka bajkovi!", "Sad si prešao igricu", napisao je jedan korisnik TikToka ispod snimke, dok su drugi ipak dali opasku da Bajs, inače novi sustav javnih električnih bicikala u Zagrebu, nije namijenjen za to.

"Buraz, nemamo ih ni mjesec dana, ne trebamo ih odma sj*bat...", napisao je jedan korisnik. "Ti bicikli nisu za to, zato ni ne možemo ništa imati", dodaje drugi.

Foto: TikTok

U Zagrebu je dostupno oko 2.000 bicikala na 168 lokacija, a iz Grada su ranije najavili da će širiti mrežu od ukupno 180 stanica u cijelom gradu. Kako navode, od pokretanja projekta, Bajs je izazvao veliki interes građana. U nešto više od dva mjeseca ostvareno je 100.000 najmova, registriralo se više od 34.300 korisnika koji su ostvarili više od 2,3 milijuna minuta vožnje. Najveći broj vožnji, njih 81 posto, je do pola sata, a prosječna duljina vožnje je 2,3 kilometra.

Najviše se koriste stanice na Trgu kralja Tomislava, Studentski dom Cvjetno naselje i Studentski dom Stjepan Radić, Ulica Hrvatskog sokola na Jarunu i Trešnjevački trg.

- Brojke pokazuju da građani sve češće biraju bicikl kao brzo, praktično i ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo - dodaju.