Obavijesti

Viral

Komentari 1
VIRALNA SNIMKA

VIDEO Bajsom po skejt parku izvodi trikove kao s BMX-om: 'Buraz, sad si prešao igricu!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Bajsom po skejt parku izvodi trikove kao s BMX-om: 'Buraz, sad si prešao igricu!'
Foto: TikTok

Snimka je odmah postala viralna, a komentari su se nizali

Na TikToku je osvanula snimka koji prikazuje mladića s električnim biciklom koji se vozi u zagrebačkom skejt park i izvodi trikove kao da vozi BMX. Snimka je odmah postala viralna, a komentari su se nizali.

POGLEDAJTE VIDEO:

@problemanuel

♬ original sound - problemanuel

"Kako su se samo sjetili toga", "Dobri su ovi od Tomeka bajkovi!", "Sad si prešao igricu", napisao je jedan korisnik TikToka ispod snimke, dok su drugi ipak dali opasku da Bajs, inače novi sustav javnih električnih bicikala u Zagrebu, nije namijenjen za to.

"Buraz, nemamo ih ni mjesec dana, ne trebamo ih odma sj*bat...", napisao je jedan korisnik. "Ti bicikli nisu za to, zato ni ne možemo ništa imati", dodaje drugi.

Foto: TikTok

U Zagrebu je dostupno oko 2.000 bicikala na 168 lokacija, a iz Grada su ranije najavili da će širiti mrežu od ukupno 180 stanica u cijelom gradu. Kako navode, od pokretanja projekta, Bajs je izazvao veliki interes građana. U nešto više od dva mjeseca ostvareno je 100.000 najmova, registriralo se više od 34.300 korisnika koji su ostvarili više od 2,3 milijuna minuta vožnje. Najveći broj vožnji, njih 81 posto, je do pola sata, a prosječna duljina vožnje je 2,3 kilometra.

BIT ĆE JOŠ LOKACIJA Bajs na zagrebačkim ulicama: Evo koliko ga građana vozi!
Bajs na zagrebačkim ulicama: Evo koliko ga građana vozi!

Najviše se koriste stanice na Trgu kralja Tomislava, Studentski dom Cvjetno naselje i Studentski dom Stjepan Radić, Ulica Hrvatskog sokola na Jarunu i Trešnjevački trg.

- Brojke pokazuju da građani sve češće biraju bicikl kao brzo, praktično i ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo - dodaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Pogledajte Kolindu kao misicu! Tu su i ostale političarke
KAKO VAM SE SVIĐAJU?

FOTO Pogledajte Kolindu kao misicu! Tu su i ostale političarke

U Tajlandu je održan izbor za Miss Universe, spektakl prepun glamura, sjaja i raskošnih modnih trenutaka koji je ponovno privukao pozornost cijelog svijeta. Dok su kandidatkinje zablistale u savršenim haljinama i s besprijekornim make-upom, kod nas se rodila pomalo razigrana ideja: kako bi izgledale hrvatske političarke kada bismo ih 'našminkali' u duhu ovog prestižnog natjecanja ljepote? Tu su Kolinda, Opačak Bilić, Holy, bivša Rimac, Selak Raspudić, Kekin...
FOTO Gdje je nestala britanska seks bomba Demi Rose? Fanovi je mole: 'Vrati se, tužno je...'
BUJNA MANEKENKA

FOTO Gdje je nestala britanska seks bomba Demi Rose? Fanovi je mole: 'Vrati se, tužno je...'

Bila je jedna od najpopularnijih 'Instagram manekenki' na svijetu. Svakodnevno bi objavljivala fotke u izazovnim izdanjima, prikupila je gotovo 20 milijuna pratitelja na Instagramu, a onda je samo nestala s ove društvene mreže...
Ovaj restoran vam naplaćuje dodatno ako ne pojedete sve s tanjura! Razlog je iznenađujuć
PLJUŠTE KOMENTARI

Ovaj restoran vam naplaćuje dodatno ako ne pojedete sve s tanjura! Razlog je iznenađujuć

Bura se podigla kada se jedna gošća na društvenim mrežama požalila da joj je na račun za dva obroka od 14 € dodano još 5,60 € zbog ostataka...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025