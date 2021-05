Sin i ja šetali smo obalom Korane kao što to inače radimo, a on je potom vidio zmiju kako u ustima drži ribu, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala video. Bilo je to u srijedu oko 19 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Zmija ulovila večeru u Korani

Ravnatelj ZOO-a: To je ribarica

Kontaktirali smo i ravnatelja Zoološkog vrta u Zagrebu, Damira Skoka, koji nam je rekao da je ovo ribarica, vrsta zmije koja jede žabe i ribe. U ustima je imala malog soma.

S plijenom nestala pod vodom

Prevladavaju u rijekama, potocima, barama, jezerima i lokvama.

- Riba se nije previše micala, već je bila polumrtva. Kad je zmija shvatila da ima osiguran obrok, odmah je zaronila u dubinu i nestala - dodaje čitateljica.

Sin je isprva bio iznenađen, a kasnije ipak malo prestrašen.

- Uvijek šećemo ovdje i bio je lijep dan pa smo išli bliže obali, nikad ovo nismo vidjeli. Da, malo ga je uplašilo sve - dodala je.