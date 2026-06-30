VIDEO Brnabić s krastavcima objasnila kako je zaradila kaznu na Krku: I tko je tu sad u pravu?

Isječak iz podcasta u kojem predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na vrlo neobičan način prepričava kako je kažnjena zbog prebrze vožnje gliserom na hrvatskoj obali privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama. U videu objavljenom na Instagram profilu voditelja Milana Popovića, Brnabić koristi povrće kako bi dočarala svoju verziju događaja koji se odigrao prije više od deset godina.

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U opuštenoj atmosferi za stolom prepunim povrća, voća i pršuta, Ana Brnabić je voditelju podcasta "StoryTime" Milanu Popoviću odlučila objasniti zašto smatra da je nepravedno kažnjena. Kako bi vizualizirala situaciju, poslužila se s dva krastavca i daskom za rezanje. Daska je predstavljala obalu, a krastavci stijene u moru.

Prema njezinoj priči, problem je nastao oko tumačenja propisa o udaljenosti od obale.

​- Po zakonu ne smiješ glisirati na 50 metara od obale. A ja sam bila 50 metara od stijena, što je bilo oko 200 metara od obale. Tko je u pravu, ja ili hrvatska policija? - upitala je kroz smijeh, tvrdeći da je poštovala propis jer se držala udaljenosti od stijena, a ne od kopna. Cijela scena popraćena je smijehom voditelja.

Iako je ispričana kao svježa anegdota, priča o prekršaju Ane Brnabić nije nova. Incident se dogodio još 2010. godine na otoku Krku, a nedavno je ponovno dospio u javnost nakon što ga je u jednoj raspravi na društvenim mrežama spomenuo hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Ono što je Brnabić u podcastu prešutjela, a mnogi su u komentarima istaknuli, je stvarna zakonska regulativa. Prema hrvatskim pomorskim propisima, glisiranje je zabranjeno unutar 300 metara od obale, a ne 50, kako ona tvrdi. Svrha ovog pravila je prvenstveno sigurnost kupača i drugih plovila.

Upravo su tu činjenicu naglasili brojni korisnici Instagrama ispod objave. "Ako ikoga zanima pravi zakon a ne ovaj što ona baljezga, ne smije se glisirati 300 metara od obale, zato su je i zaustavili jer je bila 250 metara u zoni neglisiranja", napisao je jedan komentator, precizno objašnjavajući prekršaj.

*uz korištenje AI-ja