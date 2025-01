SPEKTAKLI IZ STOŽERA

VIDEO Best of HDZ: Ovi biseri izbornih večeri vječno će sjati Izlaznost je nadnaravna. Sve je to iskonstruirano. Milanović je režimski predsjednik, bile su prve reakcije sinoć, a u porazu na prošlim lokalnim izborima je briljirala i Dragica Žuljević u splitskom stožeru. Tad je rekla da dosta građana nije išlo na glasanje jer je nedjelja'. A na izborima 2015. postao je poznat i Branko Tunić koji se valjao po podu i lijepio iskaznicu na čelo.

