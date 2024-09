VIDEO Čudnovatost i šljokice: Pogledajte ovu modnu reviju iz Pariza, mišljenja su podijeljena

DONJA DUBRAVA

VIDEO Ispražnjuje se najveće umjetno jezero u Hrvatskoj! Pogledajte snimke sa sjevera... MEĐIMURJE: Akumulacijsko jezero HE Donja Dubrava, najveće umjetno jezero u Hrvatskoj, privremeno je ispražnjeno kako bi se omogućilo redovno održavanje nasipa. Razina vode snižena je i do dva metra, što je neophodno za godišnji pregled i radove na asfaltnoj oblozi nasipa.Tijekom ovog perioda planirano je postepeno smanjenje vodostaja do dva metra ispod minimalnog uobičajenog nivoa u pogonskim uvjetima. Ovakvo postepeno spuštanje vodostaja ima za cilj minimizirati nagle promjene i osigurati što manji utjecaj na ihtiofaunu, odnosno riblji svijet u jezeru...

