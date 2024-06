VIDEO Dalmatiner kuća je hit za sve koji prođu kroz Pribislavec

SHOPPING U IVANIĆU

VIDEO Roda kucala na vrata trgovine: 'Išla je po stvari za gnijezdo i igračke za mlade' IVANIĆ GRAD - Bilo je to oko 15 sati kad smo čuli da netko lupa u ulici. Pogledali smo van i vidjeli kako roda pokušava ući u trgovinu. Lupala je kljunom neko vrijeme u staklo i potom samo otišla, ispričala nam je čitateljica 24sata koja živi u ulici. Snimila je rodin pokušaj da uđe u trgovinu kućanskim potrepštinama i dječjim igračkama. Dodala je kucala da je sve potrajalo oko minutu te se potom mirno vratila u gnijezdo, koje se nalazi dva stupa dalje. - One su tu najmanje pet godina. Prošle godine se nisu vratile s juga, no ove godine jesu i imaju mlade. Navodno su tu istu vidjeli kako kuca i na vrata jednog trgovačkog centra. Moguće je da samo gleda svoj odraz u staklu - kaže čitateljica.

