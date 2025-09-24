VIDEO Darko Milinović zasvirao gitaru nakon 20 godina i pjevao 'Samo za tebe'. Evo kako zvuči

Gradonačelnik Gospića i bivši ministar zdravstva, Darko Milinović (62), na svom je Facebooku podijelio nesvakidašnju snimku na kojoj svira gitaru. Objava je izazvala više od tisuću pozitivnih komentara.

Na snimci Milinović svira i pjeva pjesmu "Samo za tebe" klape Intrade.

- Više od 20 godina, a možda i duže, nisam pipnuo gitaru, pa sam nedavno odlučio uzeti instrument i podsjetiti se na stare dane. Otpjevao sam ženi i obitelji kao poklon. Za njih ću učiniti sve... - napisao je uz video koji je izazvao brojne pozitivne reakcije.

"Doktore,bolje vam je gitara nego motor, manje ćemo brinuti za vas....", "Lipi glas, stas, čovik za sve! Fulali profesiju, nikad nije kasno, obitelj na prvom mjestu!", "Ma bravo za moga zemljaka ,to je Lička duša,nakon svega i sada ove pjesme dobili ste još jednu obožavateljicu", "Svaka čast. Šteta da niste u Vladi i danas. Pravi ste domoljub i obiteljski čovjek. Bog vas poživi.", "Bravo za doktora čovjek za sve..takve trebamo." - neki su od komentara koje su ispod objave napisali oduševljeni pratitelji.

Inače, Milinović je već 37 godina u braku sa suprugom Blaženkom. Par se upoznao u rodnom Gospiću, gdje i danas žive s troje djece. U nekoliko je navrata isticao kako su obitelj, zdravlje i sport važni dijelovi njegova života.

- Mi smo sportska obitelj. Ja igram nogomet od malena, ali već deset godina svakog petka i nedjelje s istom ekipom u Gospiću ‘haklam’ mali nogomet. Ekipe se zovu Bijeli i Plavi i ozbiljno doživljavamo naše susrete, pa nekad bude i oštro - ispričao je jednom prilikom za medije.

Milinović se često fotografirao i kako diže utege, ali i vozi motocikl. Prije tri godine objavio je na YouTubeu snimku kako na Grobniku vozi motocikl brzinom od 260 kilometara na sat. Ove godine, Milinović je pao s motocikla na utrci u Španjolskoj nakon čega je operiran u KBC-u Rijeka.