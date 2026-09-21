VIDEO Divovska košara cvijeća od 18 metara krasi pekinški Trg

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: I HDZ-ovom načelniku prekipjelo zbog opasnog otpada u Promini Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: HDZ-ovac osam godina upozorava na opasni otpad: Država mu poručila da se još malo strpi. Sprema se prosvjed zbog femicida u Slatini. Muškarac poginuo kod slapa Savica spašavajući sina (7). Analize otpada iz Gospića ograničavaju njegovu oporabu u cementarama. Rimski mozaik u Solinu bit će zatrpan kamenim pločama. Banke podižu kamate, burze pale. Polovica hrvatskih škola nema psihologa.

Kopiranje linka