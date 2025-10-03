VIDEO Influencerica pokazala dom, a jedan detalj sve šokirao: 'Je li to divovski štakor ili?'

Jedna je influencerica pratiteljima pružila kratki obilazak svog doma, a ljudi su ostali "opsjednuti" brojnim neobičnim detaljima koje je ukomponirala u svoje imanje. Sve je popraćeno popularnim trendom na društvenim mrežama gdje korisnici pokazuju svoje domove uz pjesmu "House Tour" pop zvijezde Sabrine Carpenter.

Prema pisanju portala Mirror, američka kreatorica sadržaja i modna dizajnerica Micarah Tewers poznata je zbog svog otkačenog stila i sposobnosti da za djelić cijene rekreira haljine koje nose slavne osobe. Njezina popularnost eksplodirala je 2020. godine kada je na YouTubeu objavila video u kojem je izradila svoju verziju sive balske haljine od tila Giambattiste Vallija, koju je Ariana Grande nosila na dodjeli nagrada Grammy. Micarah je uspjela napraviti repliku za svega 40 dolara (oko 37 eura), a video je prikupio preko 12 milijuna pregleda.

Prije godinu dana, ova kreativka kupila je viktorijansku vilu i polako, ali sigurno, počela joj davati svoj osobni pečat. Imanje se može pohvaliti s više kamina i lustera, kao i plesnom dvoranom, prostranim potkrovljem, golemim podrumom i mnogim drugim prostorijama.

U nedavnom videu podijeljenom na TikToku, 30-godišnja Micarah pokazala je razne isječke iz svog raskošnog doma. Među njima su se našli podrum, gdje je prikazana kako miješa sadržaj u kotlu, pomična polica za knjige koja skriva tajno stubište te spavaća soba u stilu Marije Antoanete, obojena u nježnu plavu boju.

Ipak, trenutak koji je izazvao najviše reakcija bio je pogled u njezino potkrovlje. Tamo, naime, Micarah drži ogroman rekvizit štakora iz kultnog fantastičnog filma iz 1987. godine, "Kraljevna nevjesta".

Za one koji nisu upoznati s filmom, ovi divovski štakori, poznati kao "Glodavci neobične veličine" (Rodents Of Unusual Size ili ROUS), ogromna su stvorenja koja žive u vatrenim močvarama.

U odjeljku za komentare, korisnici TikToka jedva su dočekali podijeliti svoje dojmove, a mnogima je pažnju potpuno zaokupio divovski štakor.

Jedna je pratiteljica napisala: "Oprosti, ali je li to bio štakor neobične veličine?". Druga je znatiželjno upitala: "Kako si nabavila štakora iz Kraljevne nevjeste?!?!?"

Jedan od oduševljenih pratitelja komentirao je: "Svaka soba bila je nasumičnija i luđa od prethodne. Čista desetka, bez zamjerke".