VIRALNA SNIMKA
VIDEO Jelen od 17 kilograma protiv nosoroga od tonu i pol: Pogodite, tko se dao u bijeg?
WROCLAW U lijevom kutu jelen muntjak težak 17 kilograma, u desnom kutu indijski nosorog težak 1660 kg. Neka borbe počnu! Tako bi ovaj 'dvoboj' najavili da je riječ o boksačkom meču. U ZOO-u u Wroclawu snimljen je viralni video u kojem se vidi kako nosorog bježi od malenog jelena imena Dad. "Nosorog je svjestan svoje veličine, nježan je. Za njega je ovo bila igra. Ali za jelena je ovo bila žestok sukob u kojem je obranio svoju partnericu", poručuju iz ZOO-a...