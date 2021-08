Dva mladića su odlučila razveseliti kupače i prolaznike na plaži u Pakoštanima.

- Prijatelj ima jet-ski, a ja dron. Super kombinacija. Stao sam na mol, a on je počeo voziti - priča nam čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Napravili srce u moru u Pakoštanima

Blizu jet-skija je bilo nekoliko brodica. Svi su stajali i gledali.

- Prijatelj se sjetio naslova filma o James Bondu 'From Russia with love' i došao na ideju usred Jadrana pokazati ljubav iz Hrvatske. Na molu kraj mene su još bili neki stranci i gledali kako ja to upravljam dronom i što se nalazi na ekranu. Sve je zanimalo, a uspjeli smo ih i razveseliti - dodaje čitatelj.