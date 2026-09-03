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VIDEO KAKAV OKRŠAJ! Miševi se tukli šakama i nasmijali putnike koji čekaju podzemnu željeznicu

Piše 24sata,
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VIDEO KAKAV OKRŠAJ! Miševi se tukli šakama i nasmijali putnike koji čekaju podzemnu željeznicu
Foto: TikTok
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U usporedbi sa svojim rođacima koji žive na površini, podzemni miševi kreću se brže i jedu manje, što je rezultat evolucijske prilagodbe na zahtjevan okoliš. Svaka mrvica hrane je dragocjena...

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Prizor dvojice miševa koji se bore na stražnjim nogama usred postaje londonske podzemne željeznice postao je internetska senzacija koja je istovremeno oduševila i zgrozila putnike. Dok su se sićušni glodavci hrvali i udarali poput boksača u minijaturnom ringu, mnogi su izvadili svoje mobitele kako bi zabilježili nesvakidašnji trenutak. 

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@abcnews Commuters in London were treated to some impromptu entertainment while waiting on the Underground, as a pair of mice put up their dukes for a sparring session. #abcnews #news ♬ original sound - ABC News

Procjenjuje se da u tunelima i postajama londonske podzemne željeznice živi oko pola milijuna miševa. Ovi su se glodavci potpuno prilagodili životu u mračnom i opasnom okruženju, hraneći se uglavnom ostacima hrane koje putnici ostavljaju za sobom. Njihov život je težak i često kratak, ispunjen opasnostima poput nadolazećih vlakova, nedostatka prirodnog svjetla i stalne potrage za hranom.

Foto: TikTok

Stručnjaci s Imperial Collegea u Londonu otkrili su da su stresni uvjeti života čak promijenili i biokemiju ovih miševa. U usporedbi sa svojim rođacima koji žive na površini, podzemni miševi kreću se brže i jedu manje, što je rezultat evolucijske prilagodbe na zahtjevan okoliš. Svaka mrvica hrane je dragocjena, zbog čega sukobi poput ovoga nisu rijetkost.

*uz korištenje AI-ja

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