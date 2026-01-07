VIDEO Kako se Milan Bandić borio sa snijegom i što je govorio o jedenju pahulja

Uz kaos koji je snijeg posljednjih dana izazvao diljem Hrvatske, od kolapsa prometa do satima zarobljenih putnika na vlakovima i blokiranih autocesta, društvenim mrežama ponovno kruži stara snimka Milana Bandića iz 2009. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na snimci koja se ponovno dijeli trenutak je kad je Milan Bandić, tijekom posjeta Brčkom pao na ledu dok je pokušavao položiti vijenac na spomenik palim borcima. Umjesto da odustane, Bandić se ustao i, ne odustajući, puzao po snijegu i ledu do cilja u čarapama.

Osim tog trenutka, Bandić je danas bio i u brojnim memovima, među kojima i kao 'Sveti Milan od pojedenog snijega'.

Zar bih ja trebao kao Batman loviti pahulje po gradu prije nego što padnu na pod!? Polizat ćemo zagrebački asfalt i pojesti snijeg. Govorim figurativno, da se ulovi", jedna je od Bandićevih najpoznatijih izjava.

Bog nam je u petak poslao u snijeg, ali nas je opet nagradio da je to u petak, a nije u nedjelju. Zamislite da je u nedjelju. Vidite da nas Bog voli, ne previše, ali nas ipak pazi. Da nema dragog Boga, onda bi Zagrepčani bili nezadovoljniji. A vidite da ima dragog Boga, Pomogao nam je da to bude u petak, a ne u nedjelju, rekao je također.

- Snijeg će trebati otpeljati iz grada! Ukoliko još padne 20- 30 centimetara nastat će kolaps u gradu i mi moramo imati spremne interventne ekipe - je izjava tijekom snježnih neprilika 2013. godine.