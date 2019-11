Video koji led krv: U zadnji ga je tren spasio od jurećeg vlaka

John O’Connor, bivši željeznički operater koji je unaprijeđen u nadzornika prijevoza u željezničkoj tvrtki Bay Area Rapid Transit u Oaklandu u Kaliforniji, u nedjelju je oko 17:20h bio na radnom mjestu. Tada su naime kućama krenule horde navijača Ridersa pa je trebalo pripaziti kako bi sve išlo svojim tokom, piše NBC.

Taman kada se stanici približavao vlak, jedan je muškarac izgubio ravnotežu i pao na tračnice. John O'Connor reagirao je gotovo nadljudskom brzinom i muškarca izvukao van vjerojatno i manje od sekundu od udara vlaka.

Uvjerite se i sami:

O'Connora Kalifornija sad slavi kao 'skromnog heroja', a on kaže da nije mogao vjerovati kad je na snimkama vidio koliko je vlak zapravo bio blizu. Alkoholizirani je pak muškarac prevezen u najbližu bolnicu na triježnjenje.

Osim snimke spašavanja, internetom se proširila i snimka zagrljaja između Johna O'Connora i muškarca kojem je spasio život.

This #BART worker just saved this man from falling onto the tracks as the train was approaching! Amazing!! pic.twitter.com/RX3zD36853