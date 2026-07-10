VIDEO Medo Albert iz Zoološkog vrta u Zagrebu ne ide na more, ali zato se hladi u svom bazenu

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Širi se istraga o izvlačenju 30 milijuna eura iz ski saveza Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Širi se istraga o izvlačenju 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, a nakon Vedrana Pavleka i njegovih suradnika obuhvatit još nekoliko osoba, uhićen gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin i još nekoliko osoba zbog manipulacije zemljištem, policajku na intervenciji na Ugljanu napao muškarac i ubo je u prsa, uhićen sin saborskog zastupnika Josipa Jurčevića Jona zbog razbojništva i napad na tročlanu obitelj, uskoro gotov luksuzni stan Zdravka Čolića u Puli...

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