VIDEO Morski zekan zalutao na plažu kod Vira: 'Na moru smo cijeli život, a vidimo ga prvi put'

Na plaži na Viru posjetitelje je dočekalo neobično iznenađenje. U plićaku se, naime, nalazio morski zekan.

- Bili smo u plićaku i suprug je vidio nešto neobično u moru. Bacio je kamenčić, a onda je to nešto, za što smo onda shvatili da je morski zekan, pustilo neko crvenilo, slično kao kad sipa pusti crnilo.

Ovu su neobičnu morsku životinju, kako nam je ispričala, sada vidjeli prvi put.

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Pokretanje videa... VIDEO Morski zeko kod Vira | Video: čitatelj/24sata

- Na moru smo cijeli život i nikad do sad to nismo vidjeli, a suprug inače roni. Bilo je još ljudi na plaži i svi kažu da ga nikada prije nisu vidjeli - kaže nam.

Morski zekan tako je još neko vrijeme plivao po plićaku, a onda se udaljio.

Foto: Čitatelj 24sata

- Suprug je pružio ruke prema njemu i on mu se približio. A onda je lagano otplivao, ne znam kako je uopće završio u plićaku. Imao je rep, uši... Baš čudna životinjica - zaključuje čitateljica.

Morski zekani inače se ubrajaju u red morskih puževa stražnjoškržnjaka. Dugi su oko 25 centimetara, a kućica im je reducirana ili je nemaju. Imaju četiri ticala, od kojih ona uspravna nalikuju zečjim ušima, po čemu su i dobili ime. Neke vrste kako bi se obranile ispuštaju oblak intenzivno ljubičaste boje. Zanimljivo je također da imaju izrazito velike neurone te su zbog toga izvrsni objekti istraživanja neurologije.