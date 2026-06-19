VIDEO Ne zna za VAR: Morski pas odabire pobjednike SP-a

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tajni ugovori Krajača i HOO-a, Pavlek se vraća kroz 3 mjeseca.. Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Tajni ugovori od milijun i pol eura u mandatu Siniša Krajača, Pavlek bi kroz tri mjeseca trebao stići nazad u RH, novosti oko 'švicaraca', dan nakon poraza od Engleske na SP-u, prvi časnik katamarana smatra da je učinio sve što je mogao, Rotim saznao kaznu u aferi Mikroskopi...

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