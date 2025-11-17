Nepalac je zaposlenik Čistoće Dubrovnik, a novac koji je izdvojio na tu atrakciju je u visini njegove mjesečne plaće u Dubrovniku...
NIJE MALO PLATIO!
VIDEO Nepalac iz dubrovačke Čistoće postao atrakcija: U svoje selo se vratio - helikopterom!
Jedan je Nepalac po dolasku u domovinu odlučio unajmiti helikopter, koji je njega i njegovu obitelj doveo izravno na livadu pored njihova sela. Za taj pothvat izdvojio je oko 800 eura, doznaje Dubrovački dnevnik.
Naime, Nepalac je zaposlenik Čistoće Dubrovnik, a novac koji je izdvojio na tu atrakciju je u visini njegove mjesečne plaće u Dubrovniku. Svakako, taj je prizor privukao pažnju ostalih mještana koji su ga dočekali s oduševljenjem.
Deseci njih su snimali taj spektakularan dolazak. Oko njega su se okupili obitelj i prijatelji.
