VIDEO Obitelj izgradila šareni iglu od 700 ledenih blokova: Hit je, svi dolaze vidjeti tu čaroliju

Objavljen na internetu kao obiteljska uspomena, iglu je postao viralan, a u šarenoj kreaciji uživali su milijuni ljudi. Brett Ashbach (42) i njegova supruga Laura (39), koji žive u Minnesoti, oduvijek su prihvaćali ljepotu, ali i ekstreme sva četiri godišnja doba. Kada je par tijekom godina dobio dvoje djece, znali su da će izlasci i iskorištavanje svakog godišnjeg doba biti prioritet za njihovu obitelj, piše People.com.

Tako se, kada je ponovno stigla zima, donoseći sa sobom obilne snježne padaline po kojima je Minnesota poznata, prirodno rodila ideja o izgradnji iglua. Ono što je započelo kao jednostavan projekt za snježni dan brzo se pretvorilo u nešto daleko ambicioznije i šarenije: divovski dugin iglu.

​- Ovo je bio naš prvi pokušaj izrade strukture u potpunosti od snijega i leda. Još na fakultetu, Brett i njegov brat izgradili su drvenu kolibu, a tijekom godina smo se uhvatili u koštac s brojnim kućnim projektima koristeći pločice i kamen. Ali ovaj iglu bio je nešto potpuno novo za nas, drugačija vrsta izazova i zabavan pothvat u koji smo se zajedno upustili - ispričala je Laura, inače medicinska sestra, ekskluzivno za People.

Projekt koji je ujedinio cijelu obitelj

Ashbachovi su od samog početka željeli da projekt bude istinski obiteljski napor, a njihova su djeca bila uključena u svaki korak. Djeca su pomogla odabrati lokaciju u prednjem dvorištu i radila su uz roditelje na utabavanju snijega, stvarajući savršen krug promjera oko tri i pol metra za bazu iglua. Također su odigrali veliku ulogu u odabiru i miješanju boja za ledene blokove te su s oduševljenjem odlučivali gdje bi točno koji trebao ići.

​- Bili su tako uzbuđeni. U noćima kada bismo nastavili graditi nakon što su oni otišli u krevet, ujutro bi jurili niz stube da vide koliki je napredak postignut. Gledati kako iglu raste iz dana u dan bilo im je nevjerojatno uzbudljivo - kaže Laura.

Nakon što su se odlučili za gradnju, obitelj se bacila na posao. Prvi korak bio je pronaći ravno područje u dvorištu koje bi im omogućilo i izgradnju iglua i zamrzavanje blokova. Vrijeme je, objašnjava Laura, bilo ključno.

​- Za same blokove koristili smo aluminijske posude veličine 20x20 centimetara, puneći svaku vodom i dodajući nekoliko kapi prehrambene boje kako bismo dobili savršenu nijansu. Transformacija iz tekuće u smrznutu boju bila je iznenađujuće nepredvidiva, ovo se brzo pretvorilo u više znanstveni eksperiment nego što smo ikada očekivali - rekla je.

Kako će se svaki blok smrznuti, uvelike je ovisilo o noćnim temperaturama i brzini stvrdnjavanja vode. Ljubičasta se pokazala najizazovnijom. Laura kaže da se najčešće smrzavala u mutno sivu boju. Svakom bloku trebalo je jedan do dva dana da se smrzne, a do kraja je obitelj stvorila više od 700 ledenih blokova.

Kada su blokovi bili spremni, počela je gradnja. Prvi prsten bio je presudan jer je postavio promjer i oblik za cijelu strukturu. Svaki blok pažljivo je postavljen s obzirom na uzorak boja i spojen pomoću domaćeg "morta od leda i snijega", napravljenog od pet galona snijega pomiješanog s jednim do dva galona vode. Vodootporne rukavice bile su neophodne.

Napredak je bio spor. Obitelj je dodavala jedan po jedan sloj, dopuštajući svakome da se smrzne prije dodavanja veće težine. Strpljenje je postalo još važnije pri vrhu, gdje se struktura sužavala i preciznost je bila najvažnija. Idealan raspon temperature za gradnju bio je između -29 i -12 Celzijevih stupnjeva, a noć se pokazala najboljom zbog hladnijeg zraka i savršenih uvjeta za smrzavanje. Većinu noći uspjeli su dodati jedan ili dva sloja. Ukupno su Brett i Laura proveli oko 60 sati na projektu, i to uz svoje poslove s punim radnim vremenom.

Kada je iglu konačno bio dovršen, iznutra je bio visok gotovo dva metra, a promjer mu je bio blizu tri i pol metra. Obitelj je provela PVC cijev ispod strukture kako bi provukla produžni kabel, priključujući svake večeri veliko LED svjetlo koje je osvjetljavalo led iznutra.

​- Kad ga je svjetlo pogodilo na pravi način, izgledalo je gotovo kao vitraj. Sjaj je bio apsolutno čaroban - prisjeća se Laura.

Susjedi su brzo primijetili njihovu kreaciju. Ono što su neki u početku smatrali malom snježnom utvrdom, ubrzo je postalo susjedska atrakcija. Svake večeri sve je više automobila usporavalo kako bi se divilo svjetlećem igluu. Kada je bio gotov, Ashbachovi su proslavili pozivajući prijatelje, obitelj i susjede na zabavu u igluu, uz toplu čokoladu, logorsku vatru, sljezove kolačiće, pa čak i pizzu dostavljenu ravno do iglua. Unatoč radosti, projekt nije prošao bez poteškoća. Obitelj je počela graditi tijekom prognoziranog razdoblja velike hladnoće, da bi ih pogodio neočekivani toplinski val koji je otopio polovicu strukture i prisilio ih da počnu ispočetka.

Obitelj je odlučila podijeliti snimku iglua na internetu, a ona je ubrzo postala pravi viralni hit. Na njihovo iznenađenje, video je brzo postao popularan, dosegnuvši više od 22 milijuna gledatelja. Reakcije su bile izuzetno pozitivne.

​- Toliko je ljudi podijelilo da im je video donio radost, toplinu ili ih podsjetio na neku dragu uspomenu iz djetinjstva. To nam znači sve, jer upravo smo ga zato i izgradili, da našoj djeci pružimo jedinstveno iskustvo i stvorimo uspomene koje će zauvijek nositi - kaže Laura.

Iskustvo je još više zbližilo obitelj Ashbach i potaknulo ideje za buduće projekte. Toliko da je inspiriralo i naziv njihovog TikTok i Instagram profila @WhatWillWeThinkOfNext! Na pitanje hoće li ponoviti pothvat, Laura odgovara da postoji dobra šansa ako vrijeme posluži. Iznad svega, nada se da će priča potaknuti druge obitelji da prigrle kreativnost i kažu "da" velikim idejama.

​- Na kraju dana, ovaj projekt je bio jednako dar nama koliko i našoj djeci. Ako vas vaša djeca ikad zamole da izgradite iglu ili smisle nešto ludo kreativno, samo recite da. Nađite vremena. Potpuno se isplati - zaključila je.