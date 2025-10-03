VIDEO Osvojili su 'jackpot' 2 minute nakon useljenja: Podigli stari tepih i ostali bez teksta

Useljenje u novi dom uzbudljiv je korak, no često sa sobom nosi i dozu stresa. Priprema popisa za provjeru ključna je kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja nakon primopredaje ključeva. Iako kupci najčešće očekuju da će nekretnina biti u besprijekornom stanju, nije rijetkost da ostanu zapanjeni onim što su im bivši vlasnici ostavili.

Jedan mladi par nedavno je doživio upravo takvo iskustvo, koje su opisali kao "pravi jackpot" i to samo dvije minute nakon što su prvi put ušli u svoj novi dom. Kako prenosi britanski Mirror, žena poznata na TikToku pod imenom LucyAnn, sa svojih 175.000 pratitelja dijeli detalje o renovaciji obiteljske kuće.

Sve je započelo kada je njezin partner odlučio podići stari tepih u jednoj od prostorija, ne sluteći kakvo se blago krije ispod njega. Na njihovo golemo iznenađenje, ispod tepiha su otkrili savršeno očuvane vintage keramičke pločice. S obzirom na to da je kuća stara čak 100 godina, par nije mogao vjerovati svojoj sreći.

U videu objavljenom na popularnoj platformi TikTok, Lucy je zabilježila trenutak otkrića.

"Dvije minute nakon što smo dobili ključeve našeg doma za cijeli život", stoji u opisu videa koji prikazuje prekrasne pločice dok se u pozadini čuje Lucyn uzdah oduševljenja.

Objava je ubrzo postala viralna, prikupivši nevjerojatnih 3,9 milijuna lajkova i tisuće komentara ljudi koji su bili jednako zapanjeni.

"Pravi jackpot!" napisao je jedan korisnik.

"Brate, pa tko je ovo prekrio?" zapitao se drugi, dok je treći komentirao: "Ajme, ovo je nevjerojatno. Baš ste sretnici! Ja sam ispod svog tepiha pronašao samo azbest."

Mnogi su u šali podijelili i vlastita, ne tako sretna iskustva. "Čestitam! Ja sam 7 minuta nakon preuzimanja ključeva pronašao curenje vode i plijesan", našalio se jedan od pratitelja. Čini se kako su plijesan i azbest puno češći pronalasci od savršeno očuvanih viktorijanskih pločica.

U kasnijim videozapisima, par je detaljnije pokazao pod, diveći se činjenici da su pločice u tako izvrsnom stanju unatoč starosti kuće. Lucy je otkrila kako su kuću iz snova kupili kako bi se u nju uselili sa svoje dvoje male djece, no svjesni su da ih čeka golem posao.

Kuća zahtijeva opsežnu renovaciju, ali čini se da skriva još poneki dragulj. Par je tako otkrio i saunu koju su bivši vlasnici ostavili za sobom.

"U ovoj kući ima i jako, jako puno problema koje treba riješiti. Bivši vlasnici ostavili su nam fotografiju kako je nekoć izgledala i jedva čekamo da joj vratimo stari sjaj", otkrila je Lucy.

Par je svojoj djeci obećao da će u novom domu dobiti igraonicu, stoga su s tim projektom krenuli već druge večeri. "Ovo je naš prvi projekt renovacije, tako da smo uzbuđeni i uplašeni u isto vrijeme", priznala je. Njihova priča savršen je podsjetnik da se ispod starih i naizgled zapuštenih površina ponekad kriju prava blaga, a njihova avantura tek je započela.