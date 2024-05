VIDEO Plaši suprugu 10 godina. Njezini izrazi lica su urnebesni: 'Ponekad se upiškim u gaćice'

Shannon i Matt nisu običan američki par. Ona je postala viralna zvijezda zbog supruga koji je gotovo svakodnevno plaši. I to sve snima. Shannon je otkrila da to traje od 2014. godine i da mu ponekad pokuša vratiti, ali ni blizu to ne ispadne ovako dobro kao njezine facijalne ekspresije.

Pogledajte video

Ponekad se i upiški...

Matt joj je otvorio profile na TikToku, Instagramu... i tamo objavljuje sva moguća zastrašivanja njegove, kako kaže, ljupke, ali lako plašljive supruge.

Pa je tako zaskoči dok ona izlazi iz sobe, dok pije kavu, dok pegla, dok sprema suđe... Nema pravila. Rezultat je uvijek isti.

Ponekad to ode toliko daleko da se Shannon od straha - upiški...