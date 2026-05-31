VIDEO Pogledajte 'zmijski ples': 'Vjerojatno je blizu bila i ženka'

Ja sam inače planinar, pa mi je to normalno. Nemam straha od zmija, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku dvije zmije iz Zlobina.

Kako nam je potvrdio Neven Vrbanić, koji uzgaja na stotine zmija radi se o zmiji bjelici, bezopasnoj zmiji koje ima po cijeloj Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... VIDEO zmije u okršaju | Video: Čitatelj 24sata

- Ovo na videu su dva mužjaka koja se 'bore' za dominaciju. Vjerojatno je negdje u blizini ženka s kojom bi se parili - objašnjava Vrbanić.

Čitateljica koja je sve snimila govori kako je šetala i samo ih je ugledala.

- Ta borba mužjaka zmija za dominaciju zove se 'zmijski ples' - objašnjava nam Vrbanić