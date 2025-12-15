VIDEO Polugoli Djedice i Tete Mraz u bikinijima trčali su Budimpeštom: Ho-ho-ho!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 19. femicid u 2025. godini... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Na proslavi rođendana u susjedovoj kući, nešto iza ponoći u Bedekovčini, 43-godišnji muškarac pred očima svih pucao je u 39-godišnju suprugu i ubio je.. Ne postoji ugroza za javno zdravlje niti rizik za prijenos gube, tvrde iz HZJZ-a nakon što je u zemlji zabilježen uvezeni slučaj lepre, stranog radnika uz Nepala. Nekad jedan od najmoćnijih HDZ-ovaca Milijan Brkić, upravo je završio velebnu vilu s grijanim bazenom podno Velebita...

