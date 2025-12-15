Obavijesti

NA MINUSIMA

VIDEO Polugoli Djedice i Tete Mraz u bikinijima trčali su Budimpeštom: Ho-ho-ho!

Stotine ljudi odjevenih u crvene kupaće kostime i kape Djeda Mraza prkosili su ledenim temperaturama u Budimpešti u nedjelju, 14. prosinca, sudjelujući u tradicionalnoj utrci Half-Naked Santa Run. Sudionici su uz povike i veselo skandiranje „ho-ho-ho“ trčali središtem grada, pritom se zaustavljajući kako bi odradili vježbe, sklekove, plesali i pjevali. Neobičan prizor privukao je pažnju prolaznika te unio pravi blagdanski duh u gradske ulice. Osnivač događaja Krisztian Mehes objasnio je kako utrka ima i humanitarnu svrhu, jer tijekom godine pomaže u podizanju svijesti o radu različitih zaklada. Trkači su zabavljali lokalno stanovništvo i turiste dok su prolazili kroz trgovačke ulice, dijelili slatkiše prolaznicima i širili blagdansko raspoloženje...

Djeda Mrazovi u Speedo kupaćim gaćama i bikinijima trče ulicama Budimpešte 04:21
Djeda Mrazovi u Speedo kupaćim gaćama i bikinijima trče ulicama Budimpešte | Video: 24sata/reuters
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 19. femicid u 2025. godini...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Na proslavi rođendana u susjedovoj kući, nešto iza ponoći u Bedekovčini, 43-godišnji muškarac pred očima svih pucao je u 39-godišnju suprugu i ubio je.. Ne postoji ugroza za javno zdravlje niti rizik za prijenos gube, tvrde iz HZJZ-a nakon što je u zemlji zabilježen uvezeni slučaj lepre, stranog radnika uz Nepala. Nekad jedan od najmoćnijih HDZ-ovaca Milijan Brkić, upravo je završio velebnu vilu s grijanim bazenom podno Velebita...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 19. femicid u 2025. godini... 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 19. femicid u 2025. godini... | Video: 24sata/Video
VIDEO Slaven u drugoj minuti šokirao Dinamo pa primio pet. Pogledajte golove iz Koprivnice

SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 Nije moglo bolje početi za domaćina koji je poveo u drugoj minuti golom Mitrovića. Ipak, uslijedila je kanonada "modrih" koji golovima Zajca (2), Belje (2) i Bennacera preokreću na 1-5, a konačan rezultat postavlja Lepinjica. Dinamo je opet na vrhu HNL-a, a Slaven je treći

Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo 02:09
Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO 'Daaaj mi samo pobjede' orilo se Koprivnicom. Ovako su Boysi ispratili Dinamove igrače

SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 Kad je Mitrović zabio u drugoj minuti za 1-0 protiv Dinama, pribojavali su se navijači da bi to mogla biti još jedna stresna utakmica. Ipak, "modri" su sjajnom izvedbom razbili "farmaceute" i vratili se na vrh HNL-a, a pjesmom su Boysi ispratili igrače put svlačionice

Slavlje Dinama u Koprivnici 00:45
Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata
Adventski kalendar kolača 14. dan: Neizostavne šubarice

Baka Ana vam danas priprema šubarice - mekani biskvit punjen bijelom kremom s posipom od kokosa i čokoladnom glazurom. Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

Adventski kalendar božićnih kolača: Šubarice 02:15
Adventski kalendar božićnih kolača: Šubarice | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
VIDEO Rebićeva ruka, dva gola i lakat protiv Lokomotive. Hajduk je prvi, evo sažetka s Maksimira

LOKOMOTIVA - HAJDUK 1-3 Splićani su preuzeli vrh ljestvice! Iako je Stojaković doveo domaćina u vodstvo u 12. minuti, Rebić (dva gola) i Šego odveli su Hajduk do pobjede. Puno se priča o situacijama iz 19. minute (ruka Rebića) i 54. (eventualni prekršaj Rebića u začetku akcije za gol)

Golovi na utakmici Lokomotiva - Hajduk 02:00
Golovi na utakmici Lokomotiva - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

