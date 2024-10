VIDEO Pomama je za kostimima za Noć Vještica: 'Otimaju se za Bubimira i klauna iz horora...'

TISUĆE LJUDI SE OKUPILO

VIDEO Kaos u New Yorku zbog slavnog glumca: Intervenirala i policija, uhitili su obožavatelja NEW YORK Na Manhattanu je u nedjelju održano natjecanje na kojem se birao dvojnik glumca Timothéeja Chalameta. Okupilo se više od tisuću obožavatelja koji mu sliče, međutim, kad se, potpuno nepredviđeno, pojavio i Timothée Chalamet, došlo je do kaosa. Prema pisanju Daily Maila, policija je morala intervenirati kako bi rastjerala obožavatelje koji su 'poludjeli'. Uhitili su jednog imitatora, a organizatora kaznili s 463 eura.

Kopiranje linka