VIDEO Preslatke scene iz Like. Medvjedići trčali po snijegu: 'Ovaj prizor je prava čarolija'

Vozila sam se i onda su odjednom samo skočili i počeli trčati. Prizor je bio prava čarolija, ispričala nam je Anita Turk, djelatnica kuće za iznajmljivanje Gorski Kotar Adventure. Dodaje kako su im medvjedi česti prizor, ali ih se ne boje jer znaju da im ništa neće napraviti dok ih ne diraju.

Gorski kotar: Mama medo s mladuncima snimljena u šetnji

Na videu se vidi kako medvjedići trče za medvjedicom. Prizor je prava idila jer je, kako nam je ispričala Anita, taman padao i snijeg.

- Stanovnici Kozjeg Vrha već cijeli život žive zajedno s njima. Medvjedima i drugim divljim životinjama. To su nam prvi susjedi i ne bismo im napravili ništa loše. Na videu se vidi da su se samo malo prepali, jer svaka životinja bježi od čovjeka, što je normalno. Ali budimo svjesni da smo mi došli u njihov prostor i da se mi njima moramo prilagoditi, iako je praksa često drukčija - rekao je vlasnik kuće za iznajmljivanje Luka Vesel.