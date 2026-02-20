VIDEO Prizor iz pariškog metroa postao hit: Muškarac nosi i ljubi štakora u glavu. Ima i mašnicu!

TikTokerica poznata kao La Juli objavila je video koji naizgled prikazuje običnu vožnju pariškom podzemnom željeznicom. Ipak, jedan detalj privukao je pažnju desetak tisuća ljudi: stariji gospodin koji u krilu mirno drži i mazi golemog štakora. Ironičan opis videa, "Un jour normal à Paris" (Sasvim normalan dan u Parizu), savršeno je sažeo prizor koji je za mnoge sve samo ne uobičajen.

Snimka prikazuje starijeg muškarca sa slušalicama za zaštitu od buke kako sjedi u vagonu metroa, dok mu u krilu udobno leži veliki bijelo-sivi štakor sa mašnicom. Ostali putnici čine se potpuno neometani prizorom, što dodatno pridonosi nadrealnoj atmosferi, popraćenoj veselom glazbom s harmonike.

Foto: TikTok

Video je u kratkom roku prikupio više od 56 tisuća pregleda i stotine komentara, a mnogi su istaknuli kako im je prizor simpatičan. Neki korisnici čak su prepoznali muškarca iz drugih viralnih snimki.

Foto: TikTok

​- To je isti čovjek, presladak je sa svojim štakorom - napisala je jedna korisnica, potvrđujući da ovo nije prvi put da je neobični dvojac viđen u javnosti. Muškarac štakora s mašnicom podiže i ljubi...

Iako se na prvu čini kao tek bizarna anegdota, ovaj video dotiče se puno šire teme koja već godinama zaokuplja Pariz: suživot sa štakorima. Procjenjuje se da u gradu živi između tri i šest milijuna štakora, a gradska vlast pod vodstvom gradonačelnice Anne Hidalgo posljednjih godina zagovara politiku "suživota" umjesto potpunog istrebljenja. Formirani su odbori koji proučavaju kako ljudi i glodavci mogu živjeti zajedno uz minimalne zdravstvene rizike.

Važno je napomenuti da životinja iz videa najvjerojatnije nije divlji, kanalizacijski štakor, već pripada vrsti Rattus norvegicus domestica, poznatoj kao "Fancy Rat", koja se uzgaja kao kućni ljubimac zbog svoje pitome naravi i druželjubivosti. Zagovornici suživota ističu i ekološku ulogu štakora, koji dnevno pojedu oko stotinu tona gradskog otpada, čime pomažu u održavanju prohodnosti kanalizacijskog sustava. Ova je tema postala i dio političke arene, kao što je pokazao zamjenik gradonačelnika jednog pariškog okruga, Gregory Moreau, koji je šetao gradom sa svojim štakorom Plumeom na ramenu kako bi se borio protiv stigme vezane uz ove životinje.