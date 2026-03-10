VIDEO Punch je zvijezda ZOO-a, a u Japanu ih zovu štetočinama: 'Koštaju nas 4,2 milijuna eura'

FEŠTA NA MAKSIMIRU

VIDEO Dinamovci izašli iz busa pa zapjevali skupa s navijačima STADION MAKSIMIR - Dinamo je u nedjelju u 26. kolu HNL-a pobijedio Hajduk (3-1) na Poljudu, a 'modri' su se zrakoplovom vratili iz Splita oko 21 sat. A dočekalo ih je iznenađenje pri povratku na Maksimir, okupili su se navijači Dinama koji su ih dočekali i proslavili pobjedu, a igrači su im se pridružili u proslavi.

