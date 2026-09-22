VIDEO Slatka gozba u ZOO vrtu: Kapibare i pande jedu 'kolače'
Uoči kineskog Blagdana sredine jeseni, zoološki vrt u Wuxiju, u istočnoj kineskoj pokrajini Jiangsu, pripremio je svojim stanovnicima posebne 'mjesečeve kolače'. Poslastice atraktivnih oblika izrađene su od prirodnih sastojaka, a recepti su prilagođeni prehrambenim navikama žirafa, kapibara, crvenih pandi i drugih životinja. Sudeći prema njihovim reakcijama, neobični kolači bili su pun pogodak. Zoološki vrt istodobno je pokrenuo jesenski program koji uključuje susrete sa životinjama, interaktivne predstave i edukativne sadržaje. Aktivnosti su organizirane povodom trodnevnih blagdanskih praznika, koji će trajati od petka do nedjelje.