VIDEO Snimili glavatu želvu na Murteru: 'Nismo vjerovali kad smo ju vidjeli. Slatka je!'

24SATA U SAD-U

VIDEO Posebna obitelj čeka Hrvatsku u Philadelphiji: Sinovi im se zovu Mateo i Luka Kovačić PHILADELPHIA - Hrvatska nogometna reprezentacija danas stiže u Philadelphiju, gdje će igrati utakmicu protiv Gane. Ondje ju je dočekao i jedan poseban navijač s dvojicom sinova. Oni nose imena hrvatskih igrača pa se zovu Mateo i Luka, a da stvar bude još zanimljivija, obitelj se preziva Kovačić. “Vatrene” čekaju u nadi da će se s njima fotografirati ili dobiti autogram. Htjeli su ići i u Toronto na utakmicu, no put im je bio preskup pa će sada gledati susret protiv Gane. Naš reporter Tomislav Gabelić snimio je i trenutak kada im je još jedna hrvatska navijačica poklonila Životinjsko carstvo.

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