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NEVJEROJATNE SCENE

VIDEO Snimili glavatu želvu na Murteru: 'Nismo vjerovali kad smo ju vidjeli. Slatka je!'

MURTER - Bila smo na supu sa našom prijateljicom, a zatim su mala djeca uočila kornjaču. Prvo nismo vjerovali što vidimo, a zatim smo vidjeli kako je izašla na površinu. Svi smo brzo skočili po naše maske i zaronili da je vidimo, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku glavate želve na otoku Murteru. 'Bili smo jako sretni i uzbuđeni, a onda je naša prijateljica uzela mobitel i počela je snimati. Bili smo malo prestrašeni da li će nam ništa napraviti, ali je bila jako mirna i slatka. Ovo mi je prvi put da vidim kornjaču u životu', dodala je čitateljica.

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Glavata želva VIDEO
Glavata želva | Video: Čitatelj 24sata
24SATA U SAD-U

USA REPORT 'Vatreni' stižu u Philadelphiju, izbornik Dalić priprema dvije velike promjene

PHILADELPHIA - Hrvatska nogometna reprezentacija stiže u Philadelphiju uoči okršaja s Ganom. Izbornik Zlatko Dalić ponovno će napraviti promjene u momčadi nakon što nije ostao impresioniran igrom protiv Paname. U veznom redu uz Modrića i Kovačića trebao bi zaigrati i Sučić. U napadu bi prvi put na ovom Mundijalu od prve minute trebao krenuti Ante Budimir.

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USA REPORT 'Vatreni' stižu u Philadelphiju, izbornik Dalić priprema dvije velike promjene VIDEO
USA REPORT 'Vatreni' stižu u Philadelphiju, izbornik Dalić priprema dvije velike promjene | Video: Hrvoje Tironi/24sata
24SATA U SAD-U

VIDEO Posebna obitelj čeka Hrvatsku u Philadelphiji: Sinovi im se zovu Mateo i Luka Kovačić

PHILADELPHIA - Hrvatska nogometna reprezentacija danas stiže u Philadelphiju, gdje će igrati utakmicu protiv Gane. Ondje ju je dočekao i jedan poseban navijač s dvojicom sinova. Oni nose imena hrvatskih igrača pa se zovu Mateo i Luka, a da stvar bude još zanimljivija, obitelj se preziva Kovačić. “Vatrene” čekaju u nadi da će se s njima fotografirati ili dobiti autogram. Htjeli su ići i u Toronto na utakmicu, no put im je bio preskup pa će sada gledati susret protiv Gane. Naš reporter Tomislav Gabelić snimio je i trenutak kada im je još jedna hrvatska navijačica poklonila Životinjsko carstvo.

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Navijači došli pozdraviti 'vatrene' VIDEO
Navijači došli pozdraviti 'vatrene' | Video: Tomislav Gabelić/24sata
POGLEDAJTE SNIMKU!

VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion

Automobil prilazi stadionu u Torontu, uoči utakmice Vatrenih. Vozač redaru govori: 'Ministar of Kroejša!'. A kraj njega sjedi Mladen Grdović. Nadrealne scene pogledajte sami. Čovjek stvarno živi bolje nego ministar

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Mladen Grdović u Kanadi VIDEO
Mladen Grdović u Kanadi | Video: Čitatelj 24sata
ČAK TRI VOLA

VIDEO U Đurđevcu peku volove za 58. Picokijadu

58. Picokijada održava se od 26. do 28. lipnja 2026. godine. Većina događanja će biti u neposrednoj blizini novouređene utvrde. Kako bi sve bilo spremno slavonska ekipa zadužena je za gastro deliciju, vola na ražnju. Posebnost je da će ove godine po prvi puta biti ispečena tri vola, svaki dan po jedan, sveukupno ce biti pripremljeno preko 2.000 porcija.

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U Đurđevcu peku volove za Picokijadu VIDEO
U Đurđevcu peku volove za Picokijadu | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL
NEOBIČNA UVERTIRA

VIDEO Jedan u hrvatskom, drugi u ganskom dresu: Kolege s posla stigli bodriti suparnike

PHILADELPHIA - Naš reporter Tomislav Gabelić u Philadelphiji je dan uoči treće utakmice Vatrenih u skupini naišao na neobičan prizor dvojice navijača. Jedan je nosio hrvatsku, a drugi gansku majicu, u bojama našeg sljedećeg protivnika. Tanner je iz Arkansasa, a korijeni su mu iz Udbine. Njegov kolega s posla je Ganac pa su odmah nakon ždrijeba odlučili otići na utakmicu. Ipak, imaju oprečna mišljenja o tome tko će u subotu pobijediti.

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Hrvat i Ganac ići će zajedno na utakmicu VIDEO
Hrvat i Ganac ići će zajedno na utakmicu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

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