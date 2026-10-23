VIDEO Snimili ružičaste dupine! Znanstvenici ostali zbunjeni...

Posjetitelji plaže Qantab u blizini Muscata ostali su ugodno iznenađeni kada su u moru ugledali nesvakidašnji prizor. Među skupinom tamnijih sivih dupina plivali su i oni ružičaste boje, a snimka ovog susreta brzo je postala viralna. Stručnjaci sada pokušavaju odgonetnuti o kojoj je točno vrsti riječ i što je uzrokovalo ovako neobičnu pigmentaciju.

Znanstvenici ističu kako ružičasta boja kod morskih dupina može imati više objašnjenja, ovisno o njihovoj dobi i vrsti. Stručnjaci navode da indopacifički grbavi dupini, koji se rađaju sivi, starenjem prirodno dobivaju svjetliju ili ružičastu nijansu kože.

Prema pisanju Firstpost portala, kod nekih od tih dupina ružičasti izgled dodatno pojačavaju krvne žile smještene blizu površine kože. Te krvne žile pomažu životinjama u regulaciji tjelesne temperature, omogućujući višku topline da izađe iz tijela, zbog čega koža djeluje još rumenije.

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S druge strane, postoji mogućnost da se radi o Rissoovom dupinu. Mladi pripadnici ove vrste obično su tamnosive boje, ali s godinama gube pigment i na tijelu nakupljaju brojne ožiljke nastale u igri ili sukobima s drugim morskim životinjama. Stručnjakinja Aida al Jabri iz omanske Uprave za okoliš potvrdila je da prva viralna snimka vjerojatno zaista prikazuje Rissoovog dupina.

Mnogi su odmah pomislili na poznate amazonske riječne dupine, ali stručnjaci naglašavaju da to nije ista vrsta. Amazonski riječni dupin živi u slatkim vodama Južne Amerike i poznat je po tome što razvija prepoznatljivu ružičastu boju kako raste i stari.

Dupini viđeni kod obale Omana pripadaju potpuno drugačijem staništu i biološki se razlikuju. Ljudi često pretpostavljaju da ista boja znači i istu vrstu, no u svijetu životinja to često nije slučaj. Genetska stanja poput albinizma i leucizma također mogu uzrokovati svjetliji izgled, no stručnjaci napominju da se takva dijagnoza ne može donijeti samo na temelju kratkog videa.

🐬 A rare pink dolphin has been spotted off the coast of Oman! According to Whales, humpback dolphins get their pink colour from blood vessels located close to the surface of their skin. This helps the marine mammals regulate their body temperature. And if spotting a dolphin is supposed to bring good luck, then seeing a pink one must mean something truly magical is on the way! 🥹🪄 — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Pored genetskih uzroka, i sam kut sunčeve svjetlosti na površini mora može utjecati na to kako vidimo boju morskih životinja na snimci. Bez detaljnog pregleda teško je sa sigurnošću reći što točno stoji iza ove predivne nijanse, iako stručnjaci smatraju da dupin vjerojatno nije ozlijeđen niti bolestan.

Preporuke stručnjaka za ponašanje na moru

Susreti s rijetkim životinjama uvijek izazivaju veliko uzbuđenje, ali zahtijevaju i određenu razinu opreza. Očuvanje morskog ekosustava i sigurnost životinja uvijek moraju ostati na prvom mjestu prilikom izleta na pučinu.

​- Ljudi bi trebali ostati barem 50 metara udaljeni od dupina, izbjegavati jurnjavu za njima i nikada ih ne pokušavati dodirivati ili hraniti - savjetuje doktor Vinod Sharma.

Vozači brodova trebaju prilaziti polako i dopustiti morskim sisavcima da sami odluče žele li ostati u blizini ili otplivati dalje. Ovakvi susreti moraju biti kratki i nenametljivi kako turisti ne bi ometali prirodno ponašanje životinja. Građani također mogu prijaviti ovakva neobična zapažanja lokalnim vlastima za zaštitu okoliša kako bi stručnjaci mogli prikupiti važne podatke o bioraznolikosti omanske obale.

*uz korištenje AI-ja