VIDEO Šok na influencerskoj sceni: Slučajno otkrila lice bez filtera. Izgubila 140.000 fanova

Jedna kineska livestreamerica ostala je bez 140 tisuća pratitelja nakon što je tehnički kvar na filteru za uljepšavanje otkrio njezin stvarni izgled, sudeći prema objavama koje su postale viralne na društvenim mrežama. Prema viralnim snimkama koje su se proširile na Threadsu, TikToku i drugim platformama, neimenovana influencerica snimala je video u trenutku kada se dogodila estetska nezgoda. Na snimci se vidi kako se kreatorica sadržaja priprema pred kamerom, kada se iznenada njezin filter za uljepšavanje isključuje. Virtualni izgled vraća se nekoliko sekundi kasnije, prikazujući ponovno malo, blijedo lice sa savršeno simetričnim crtama.

No, tada je šteta navodno već bila učinjena. Prema izvještajima s društvenih mreža, kako piše New York Post, tvrdi se da je izgubila čak sto četrdeset tisuća pratitelja nakon ovog nenamjernog pogleda iza digitalne zavjese.

Unatoč svemu, mnogi gledatelji stali su u obranu žene, a brojni su tvrdili da im se njezina verzija bez filtera više sviđa.

​- Mislim da je puno ljepša od filtera. Filter izgleda beživotno - napisao je jedan obožavatelj.

​- Doslovno je prelijepa, ne mogu vjerovati. Bijesna sam zbog nje - poručila je druga pratiteljica, kritizirajući "digitalnu masku".

Treći su iskoristili ovaj trenutak kako bi se usprotivili navodno nedostižnim "istočnoazijskim standardima ljepote".

Digitalne maske nisu novost

Iako još nije jasno je li fijasko s licem ove žene stvaran, ovo ne bi bio prvi put da su vlogere optužili za obmanjivanje javnosti putem digitalnog uljepšavanja. Kineska zvijezda društvenih mreža koja se nazivala "Njezino Veličanstvo Qiao Biluo" 2019. godine zaprepastila je pratitelje nakon što je tehnički kvar usred prijenosa otkrio da je ona sredovječna žena, a ne mlada ljepotica kakvom su je smatrali.

Prije nekoliko godina korisnici društvenih mreža osudili su novi TikTokov filter s umjetnom inteligencijom "Bold Glamour", tvrdeći da je toliko nerealan da bi trebao biti "ilegalan".

​- Bila sam sretna sa svojim izgledom sve dok nisam isprobala ovo. Ovi filteri se moraju zaustaviti - rekla je jedna britanska influencerica.