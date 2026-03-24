VIDEO Srbi u filmu prisvojili Luku Modrića: 'On je naš 50%!'

Nova srpska komedija 'Sportsko srce' na društvenim mrežama reklamira se isječkom u kojem lik kojeg tumači popularni glumac Mima Karadžić objašnjava kako poznaje Luku Modrića iz Obrovca...

'Sportsko srce' redatelja Milana Karadžića nova je komedija u srpskim kinima. Na društvenim mrežama posljednjih je dana viralan postao isječak iz filma u kojem lik Macure, kojeg glumi popularni Milutin Mima Karadžić gleda utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije i komentira Luku Modrića.

- Vidiš ovog, malog, ovog Luku. Moja mati i njegova mati radile u fabrici tekstila u Obrovcu. Kad se Luka rodio moja mati nosila darove, a njegov ujak došao kod mene. Ja sam tad igrao fudbal i rekao mi: 'Ovaj mali će da igra bolje od tebe'. I vidi sada, ova mrva mesa, kako đuska fudbal - kaže Macura.

- Čekaj, čekaj, znači...Luka je naš? - pita ga drugi.

- Pedeset posto! - odgovara Macura.

@artvista_filmovi Modrić i Macura — dva čoveka sportskog srca! ❤️ Kad igraju komšije, zna se za koga se navija 😉 Macura se dugo spremao za sudbonosni susret sa budućim zetom 👇 Kako je taj sudar svetova prošao, pogledaj SAMO U BIOSKOPIMA — film “SPORTSKO SRCE”! 🍿 U glavnim ulogama: Mima Karadžić, Nina Nešković, Nela Mihailović, Aleksandar Đurica, Nikola Šurbanović, Nataša Ninković 🙌 #sportskosrce #domacifilmovi #filmovi #bioskop #mimakaradzic ♬ original sound - Art Vista

Prema službenom opisu film 'Sportsko srce' je 'topla komedija o sudaru dva nespojiva svijeta kada mlada Maja odluči da spoji svog zaručnika, sofisticiranog Beograđanina Pavla, sa svojim ocem Macurom, karizmatičnim vlasnikom zemunske pečenjare. Dok Maja pokušava da „ugladi“ oca za sudbonosni obiteljski ručak, a Pavle balansira između ljubavi i utjecaja svoje dominantne majke, na površinu izbijaju generacijski jaz i duboko ukorijenjene predrasude. Kroz niz komičnih nesporazuma, ova priča nas podsjeća da su iskrenost i prihvaćanje jedini put ka zajedničkoj budućnosti, ma koliko različiti bili naši korijeni'.

Podsjetimo, obitelj Luke Modrića doživjela je veliku tragediju u zaleđu Obrovca u Domovinskom ratu, kada su četnici ubili Lukinog djeda, a Modrić je s obitelji bio prognan iz rodnog mjesta.

